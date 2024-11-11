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▲麥當勞雙11特惠急殺「蜂蜜系列買5送5」隨買店取。（圖／翻攝自麥當勞LINE）

▲21世紀烤雞月優惠一覽。（圖／翻攝自21世紀FB）

雙11購物節麥當勞急殺優惠，本週APP全球版「小薯買一送一」、「蛋捲冰淇淋免費送」10大優惠券；今（11）日隨買店取限時閃購「蜂蜜奶茶買5送5」，「6塊雞塊+焦糖奶茶」99元，相當於75折優惠。21世紀品牌日開吃香草烤雞優惠，香草烤雞腿99元、香草烤半雞優惠價198元、香草烤雞優惠價379元一次整理。麥當勞APP全球版本週最新優惠券！即日起至11月13日，單點「小薯買一送一」；即日起至11月17日，單點「蘋果派」特價30元、單點蕈菇嫩蛋焙果堡「免費送薯餅」、單點現烤焙果堡「免費送薯餅」，買大麥克套餐「現折15元」、買勁辣雞腿堡套餐「現折15元」、買雙層牛肉吉事堡套餐「現折15元」，單點6塊椒麻辣味麥克雞塊「免費送小薯」、單點10塊椒麻辣味麥克雞塊「免費送中薯」；11月15日至11月17日買超值全餐「免費送蛋捲冰淇淋」。提醒大家，APP全球版優惠券每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。雙11麥當勞急殺隨買店取限時閃購優惠，11月11日至11月13日蜂蜜系列蜂蜜紅茶(冰)、或蜂蜜奶茶(冰/熱)「買5送5」總共10杯特價330元，相當於一杯33元半價爽喝；11月11日至11月25日「6塊雞塊+焦糖奶茶」5組特價495元，每組最高省175元，相當於一組75折優惠只要99元就開吃。21世紀每月1、11、21、31日品牌日適逢雙11吃烤雞優惠，香草烤雞腿優惠價99元（原價125元）、香脆炸雞(微辣)x2優惠價115元（原價150元）、香草烤半雞優惠價198元（原價265元）、香草烤雞優惠價379元（原價490元）；加碼隱藏版「2隻烤雞腿」優惠價188元。提醒大家，21Togo、美食外送平台恕不參與活動。