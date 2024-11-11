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▲楊謹華（右）和蕭亞軒曾是演藝圈內著名的閨密，後來交情生變，被傳是楊謹華對於蕭亞軒一談戀愛就整個栽進去有意見。（圖／摘自微博）

▲柯震東（前排左二）、張小燕、楊謹華（最後排左四）、賈永婕、李明依、張清芳等人都參加了曾馨瑩生日派對，意外引起柯和楊之間的話題。（圖／摘自柯震東Threads）

上個月在金鐘獎分別拿下迷你劇集男配角、戲劇節目女配角的柯震東和楊謹華，近日在郭台銘夫人曾馨瑩的生日會上同時出現，還同框拍照。據了解，兩人過去因為蕭亞軒有過一些恩怨，當楊謹華和蕭亞軒的閨密情破裂時，柯震東被傳是導火線之一，而柯與楊現在能夠聚餐、合照，似乎也有破冰的感覺。楊謹華新戲《影后》在Netflix上架後，成為觀眾熱烈討論的話題焦點，劇中不少情節都被認為是「現實生活有所本」，其中楊謹華和謝盈萱飾演一對演員好友，謝盈萱為了不想自己光芒壓過導演老公而隱退，楊謹華覺得她不應該為感情放棄事業，雖然替她不捨，卻也因此爭執到交情破裂。據《鏡週刊》報導，對照現實的情形，則是楊謹華看著蕭亞軒每次談戀愛就一頭栽進去，也為了柯震東交往、自己的工作幾乎停擺，提醒她要多愛自己一點，可惜講了再多，當事人都沒有接受，到最後反而是彼此友情回不去。今年楊謹華參加中國綜藝節目《乘風2024》時，也提到曾有段「回不去的友情」，表示自己雖然真的有想要挽回，但很多東西都回不去了，許多觀眾猜就是在講蕭亞軒。《鏡週刊》指出，柯震東與楊謹華因為父母的關係，很早就認識，原本也有機會發展，但因為楊謹華舊愛是柯震東的好友懷秋，不得不保持安全距離，之後楊謹華一度和懷秋復合、把蕭亞軒介紹給柯震東，卻因為柯震東導致楊謹華與蕭亞軒的友情生變，兩對最後都是分手收場。目前楊謹華有自己幸福的婚姻，又終於成了金鐘獎得主，事業也正風光，昔日的一切都成過往，外界再怎麼推測，當事人也懶得理會。