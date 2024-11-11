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▲黃偉哲也期望未來能透過垂直或水平整合，帶動相關衛星工廠及雲端智慧化科技產業群聚台南。(圖／台南市政府提供）

佔地8千坪，斥資30餘億，將創造400個就業機會的聲寶集團台南廠於今(11)日上午舉行全廠啟用儀式，市長黃偉哲在出席啟用儀式時除感謝聲寶集團將生產線南遷至台南市設廠，做為南部的集散地，也期望未來能透過垂直或水平整合，帶動相關衛星工廠及雲端智慧化科技產業群聚台南。台灣近年科技發展出現南漂現象，台南不僅有南科，還有包括傳統或半導體產業進駐。黃偉哲非常感謝聲寶選擇台南，它不僅是傳統產業，也有三Ｃ家電的製造，進駐台南是一項優選，也是最好的選項，將來如果還有繼續擴產的目標，南市隨時準備好可提供最好的環境，也期待聲寶企業能夠進一步擴大版圖，立足台灣、放眼全世界。黃偉哲強調，隨著本市南科、沙崙雙引擎的帶動，半導體及光電生產大廠群聚，科技產業聚落更趨完整，更吸引相關產業陸續選擇到台南設廠，台南的投資環境持續看好，為讓投資人有感並加速落實投資，市政府主動積極展現招商引資的企圖心，歡迎更多投資廠商能在台南深根、茁壯，共創雙贏。經濟發展局表示，台南市政府積極營造優質投資環境，除成立招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續強化橫向協調、同步作業方式，加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，此外更致力吸引全球企業投資，歡迎國內外優質廠商至本市建廠、投資或設立研發基地，創造最佳的投資效益。