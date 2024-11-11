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▲民進黨團批評陳宏益發言離譜，政治考量已經凌駕專業。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.11）

▲民進黨出示陳宏益在環團群組的發言。（圖／陳俞融提供，2024.11.11）

▲市議員王立任不滿陳宏益不正面回答「中共介入」的問題，要求陳宏益離開議場。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.11）

台中市政府環保局長陳宏益上週備詢時，多次質疑中火發電量太大，「好像是中共規劃的」、「國安單位應該介入調查」，即使國民黨議員二度提醒他「再講下去小心變成爐主」，仍滔滔不絕。綠黨團今再出示陳宏益在環團群組「拜託大家窮追猛打」的文字，轟他言行已是政治凌駕專業，質疑難道「當年興建中火的蔣經國，就和中共合作要摧毀台灣電力嗎？」怒將他趕出議場。陳宏益則指只要中火3年減煤600萬公噸，「再多委屈我都吞下去」！中火以氣換煤二期環評爭議延燒多日，行政院長8日到中火親自與地方溝通，藍綠議員卻爆發推擠，環保局長陳宏益則在7、8日的警消環衛委員會藍營議員質詢時，多次指中火發電量可能變成世界最大，「一定有中共思惟介入台中電廠」、「好像是中共規劃的」、「一定有中共陰謀」。事後綠營議員不滿，痛批陳宏益吃了政治的符水，市長盧秀燕將中火當成政治提款機，陳宏益卻視為官位平安符，不惜誣陷、栽贓經濟部。民進黨台中市黨團今（11）日開記者會，出示陳宏益在百餘人的環團群組留言，內容為「拜託大家窮追猛打，為什麼2024、2025、2026不願意減煤、減污、減碳排，是台電購煤合約？是怕買不到天然氣？還是很怕最近3年中，南部空氣品質變太好！」「增加了這麼多電廠，為什麼不肯承諾減煤」、「難道就是怕台中、彰化、南投、雲林、嘉義的空氣品質變好」。市議員陳淑華、陳俞融批評，陳宏益講話越來越離譜，為謀取盧秀燕的政治利益，不僅留言煽動環保團體，還公然說謊，指中火從燃煤升級燃氣是「中共介入規劃」，更說波蘭外賓來台指台灣電力發展與世界反其道而行，台中市政府儼然成為最大謠言製造及散播來源。市議員王立任質詢時，指中火是1986年蔣經國時代規劃、2000年李登輝時代達到如今規模的8成，通通是國民黨執政，「難道蔣經國政府和中共合作，讓中共摧毀台灣電力嗎？」陳宏益仍堅持中火的未來規劃充滿國安危機，「現在不必飛彈，一個無人機飛過來就可以」，他指出明後年商轉的第一期燃氣機加上民營的中嘉電廠，發電量等於目前的10部燃煤機組，台電有義務清楚交代中火明年、後年要減多少煤。但王立任不滿陳宏益不正面回答「中火有中共介入」的問題，氣得將他趕出議場。5分鐘後國民黨議員賴義鍠質詢時，陳宏益重返議場。備詢的副市長鄭照新則在林昊佑、黃佳恬質詢時強調，分散電網確實是國策，現在沒人可以阻止中火增加燃氣機組，但減煤期程卻如此模糊，令人憂心，市府的立場簡單且堅定，除了「增一拆一」，目前中央只提出無煤減碳的10年後目標值，市府要求提出逐年減煤的路徑圖，確保空氣品質。