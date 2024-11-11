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民進黨立委洪申翰今（11）日於社群平台揭露，日前研究環境部所公布的「空氣污染物排放清冊」，針對台中市空污排放數據，比較2016年（盧秀燕上任前）和2021年（目前已發布的最新一期數據），有幾個很意外的發現，就是台中火力發電廠已減空污6成，而台中市府所管轄的其他污染源排放總量，居然是增加3%、不減反增，市府每天罵中火，根本不是真心要促成加速減煤，只想利用罵中火，「來當自己減空污不力的『遮羞布』，如此而已」。洪申翰表示，很難想像，台電轄下中火已經減空污60%，但台中市府所管轄的其他污染源，空污排放居然是不減反增，強調要面對環境議題，自己一向的態度都是讓科學數據說話，從事實出發，才有可能找到問題的根源與最好的做法。洪申翰表示，周末研究了一下環境部所公布的「空氣污染物排放清冊」，針對台中市的空污排放數據，比較2016年（盧秀燕上任前）和2021年（目前已發布的最新一期數據），有幾個很意外的發現，如台中火力發電廠已經減量60%，如果不算進台電所管的中火，台中市府所管轄的其他污染源排放總量，居然是增加3%、不減反增。此外洪申翰強調，台中市焚化爐的空污排放總量，居然增加了48%。簡單說，當各縣市政府都努力在打擊空污，台中市府所管的污染源排放，不只沒有減少，居然還小幅增加，但卻每天抓著一個已大減60%的中火來罵，真好意思。洪申翰舉例，這根本就是一個考試不及格的學生，每天不讀書，只會拼命罵旁邊考80分的同學為什麼沒考100分？所以盧市府拼命罵中火，質疑是不是因為台中市府空污防治不力，成績太難看，而想辦法轉移焦點？洪申翰指出，自己完全沒有想要放鬆對中火減煤的監督，但若希望中火更快速減煤減空污，其實就只有更快速地增加再生能源、燃氣機組，還有積極節能，作法不會脫離這幾個關鍵策略。但國民黨完全是逆著幹，還在拚命擋再生能源、卡燃氣建設、污名化節能，哪有一點點想要更快速減煤的樣子？洪申翰說，所以現在大家其實也看懂了，盧市府每天罵中火，根本並不是真心要促成加速減煤，只想利用罵中火，來當自己減空污不力的「遮羞布」，如此而已。中火減煤，政府會透過更加速地增加綠能、燃氣來努力，國民黨不要來扯後腿就已經阿彌陀佛。最後洪申翰說，拜託盧秀燕，就算想選總統想瘋了，但現在還是台中市長，做好自己份內的工作，「不要轉移焦點卸責，很難嗎？」