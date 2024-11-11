我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣金聯資產管理公司前董事長施俊吉遭撤換，改由曾任雲林縣前農業處長的呂政璋接任；不過呂政璋才上任3天，台灣金聯8日就表示，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務。對此，前立委沈富雄直言，若這件事與總統賴清德有關，那就不得了了。沈富雄10日在節目《TVBS戰情室》表示，施俊吉說過萬有紙廠30億的土地要賤賣，他呼籲監委王美玉出來查，第一個要查的是誰想賤買、賤賣？若賤買沒成，那是循哪一條管道運作讓施俊吉做不了？又是誰下令讓施俊吉下台？是否和民進黨中常委蘇治芬有關係？以及呂政璋又是誰推薦的？這些都要好好查。沈富雄質疑，為什麼行政院長卓榮泰以及賴清德都使不上力，總統府秘書長潘孟安卻能繞過這麼多人，在一個權力非常複雜的地方上下其手，搞成這麼難堪。沈富雄直言，若賴清德完全在狀況外，那就好好查，但如果與他有關係的話，事情就不得了。不過沈富雄認為，賴清德應該不知道。