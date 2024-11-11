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▲國民黨立委阻饒官員上台報告，欲讓民進黨召委先行處理提案表決。（圖／記者陳威叡攝，2024.11.11）

立法院財政委員會繼上周審查《財劃法》引發嚴重肢體衝突，國民黨召委陳玉珍在3分鐘強行通過修正草案，今（11）日由民進黨立委賴惠員擔任召委，而民進黨團提案表達上周審查程序嚴重違法應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，「應不予確定」，對此國民黨團則要求立即針對此案表決，而過程中多次爆發衝突，綠委蔡易餘不滿藍營自行帶麥克風進場，欲拔掉音響插頭與陳玉珍發生口角，一旁助理以肉身阻擋，喊「立委打人！立委有比較大嗎？」今日改由民進黨立委賴惠員擔任召委，綠委提案表達上周審查程序嚴重違法應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，「應不予確定」，拖延《財劃法》審查進度，而國民黨則主張針對此案立即表決，趕快進入到確認議事錄程序，再度引發藍綠互嗆，要求要求院區立委到場支援，現場氣氛劍拔弩張。過程中，藍綠多次發生衝突，先是雙方互搶麥克風，到藍營阻饒官員上台報告，最後則是蔡易餘不滿藍營自行帶麥克風進場，欲拔掉音響插頭與陳玉珍發生口角，一旁助理以肉身阻擋，喊「立委打人！立委有比較大嗎？」氣氛劍拔弩張。