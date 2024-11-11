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▲國民黨市議員黃佳恬透露衝突中有女議員被男議員熊抱。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.11）

行政院長卓榮泰上周五視察中火時，藍綠議員爆發推擠衝突，民進黨團今指責立委羅廷瑋石姓助理無視性別分際，自後出手撞擊多位綠營女議員；國民黨市議員黃佳恬則指衝突當下有女議員遭綠營男議員背後偷襲、熊抱，當晚自己背痛到睡不好，但那些衝撞「在所難免」，因此未予追究籲民進黨不要惡人先告狀。。卓榮泰8日上午視察台中火力發電廠時，藍綠議員爆發衝突，彼此推擠近10分鐘。特別的是，衝突時通通是女性議員站第一線奮力肉搏，不僅國民黨黃佳恬怒向卓榮泰丟民進黨的抗議紙團，民進黨陳俞融還一手舉牌、一手抓著國民黨朱暖英的抗議布條，眾女多次衝撞到重心不穩差點跌倒。至於男議員則不分藍綠，多在「蛋白區」游走，有些身強體壯者甚至在旁觀戰。民進黨團今（11）開記者會指責國民黨立委羅廷瑋石姓特助，無視性別分際，出手撞擊觸碰女性議員。陳俞融指出，衝突時自己突然被後推了一把，踉蹌幾步差點摔倒在地。事後她看當天的電視新聞報導，赫然發現衝出來從背後對她和張家銨、陳淑華等女議員偷襲的，居然是羅廷瑋的石姓特助。民進黨團嚴厲譴責羅姓特助故意肢體碰撞、使用暴力。國民黨團則回應能理解政黨立場不同、推擠難免造成傷害，但民進黨暴力本質眾所周知，事隔多日才控訴他暴力，意圖不明。黃佳恬表示，當天她和朱暖英站在最前面，一直有人要把她們往後扯，朱暖英甚至被民進黨男議員自後熊抱，她背後也挨了好幾下。兩人當天晚上都因為背痛睡不好，但衝撞中肢體接觸和磕磕碰碰在所難免，因此未予追究，沒想到民進黨還惡人先告狀。