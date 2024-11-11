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狗仔葛斯齊近來槓上民進黨立委王定宇，影射其外遇，揭露其曾向該女索取「超級照片」，更嗆「處理你太容易了，完全沒有技術含量！」對此王定宇也不甘示弱，今（11）日委請律師提告，並強調面對狗仔造謠、造假，自己內心坦蕩，將透過法院，在刑事與民事上，全面訴究到底，若對方還有任何未說的謊、造假的圖，「可到法庭上好好把話說清楚、講明白」。對於遭影射外遇，王定宇今日委請律師與辦公室執行長到台南地檢署按鈴申告，具狀對葛斯齊提出妨害名譽刑事、民事告訴。王定宇表示，葛斯齊的行徑相當誇張惡劣，所揭露的相關訊息、時地場景和所謂的對話截圖，百分之百造謠、造假。面對葛斯齊的造謠、造假，強調自己內心坦蕩，將透過法院，在刑事與民事上，全面對葛斯齊訴究到底。王定宇呼籲，自己已提告，葛斯齊若還有任何未說的謊、造假的圖，可到法庭上好好把話說清楚講明白，法律自有公斷。另提及葛斯齊已有多次說謊抹黑公眾人物被告上法庭紀錄，面對如此惡質狗仔，唯有訴之法律，才能遏止造謠、造假歪風，讓社會更加乾淨、透明。