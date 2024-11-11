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肺癌是國人好發癌症第一位，也是死亡率第一位，健保今（2024）年10/1起擴大給付肺腺癌EGFR突變第三代標靶藥物，初估約4000多位患者受惠，能省下每年超過百萬元的藥費。健保署長石崇良今（11）日再進一步透露，為了達2030年癌症死亡率降低1/3、肺癌存活率倍增願景，明年將進一步擴大公費肺癌篩檢的低劑量電腦斷層，放寬老菸槍門檻定義及高風險族群對象。台灣癌症基金會上午舉辦「晚期肺癌標靶，健保給付接軌國際」記者會，石崇良會中表示，肺癌每年新增約1.8萬人罹癌，且一旦有症狀可覺察時，往往已經第3、4期。所幸新藥發展快速，從臨床實驗看起來，第三代EGFR標靶藥物的效果不錯，且可以對應到台灣肺癌病人中約「6成不抽菸」特性。石崇良表示，健保自10/1針對肺腺癌EGFR突變患者擴大給付第三代標靶藥物，晚期一線全面給付，包含3B、3C、4期；EGFR基因突變，含Exon 19 Del或 Exon 21 L858R；不限腦轉移等，預計每年將有逾4000人受惠。石崇良指出，健保針對主要癌症進行分析，發現影響死亡率最嚴重的是期別，1期以前5年存活率都有9成，但到了3、4期就不好，特別是肺癌，落入第4期的5年存活率僅13%。肺癌防治主要是早期篩檢、早期用藥，明年將擴編預算，擴大篩檢對象，並降低現行針對「老菸槍」30包-年的重度吸菸者定義。肺癌專家、台大醫院新竹分院院長余忠仁表示，第三代EGFR標靶藥物一年藥物至少上百萬，健保第一次給付第三代EGFR標靶藥物時，有限制性給付，約1/8癌友能用藥，現在全面給付晚期一現，讓EGFR基因葡變患者都有機會用藥。余忠仁表示，EGFR突變是國內肺癌大宗，目前有7成肺癌患者適用標靶藥物，但有半數患者在第一、二代標靶藥物使用後，就會產生抗藥性。現在第三代標靶藥物可以提早使用，提升控制率與存活期，未來也盼望健保能再積極點，評估早期也能給付標靶藥物。