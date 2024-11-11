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▲王思佳上節目鑑定包包，沒想到稀有款被鑑定為無保值價值。（圖／翻攝自大尋寶家YouTube）

▲王思佳鑑定的包包，除了有沒保值價值的商品外，還是出現了價格不錯的產品，令她非常開心。（圖／翻攝自大尋寶家YouTube）

▲王思佳在經歷假包風波後，疑似罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。（圖／翻攝自王思佳的王美頻道YouTube頻道）

藝人王思佳去年因「假包風波」掀起輿論熱潮，如今走出陰霾，不僅推出新書，也時常在YouTube頻道分享生活。最近，她在節目上再度帶來香奈兒等珍藏包包進行鑑定，引發眾多關注，專家鑑定結果出爐，其中卻有一款號稱「亞太區唯一一個」的絕版包直接打對折，讓她超傻眼！王思佳與好友成語蕎日前上節目，各自帶出三款精品包包進行鑑定。王思佳的第1款香奈兒二手夢幻粉色保齡球包，以十幾萬元購得，經專家鑑定後開價14萬元，讓她倍感滿足。第2款則是凡賽斯與芬迪聯名的稀有款包包，該包也是號稱「亞太區唯一一個」，原價12萬元，卻僅被鑑定為6.5萬元，令她十分傻眼。而第三款絕版的香奈兒冰塊包，以15萬元購入，專家則願以14萬元收購，讓王思佳相當開心，表情滿是驕傲。回顧去年假包風波，王思佳的經紀人小瑋坦言，風波後他每天關心她及其母親布蘭妮。布蘭妮心疼女兒的遭遇，甚至忍不住落淚。小瑋回憶道：「她媽媽哭得很心疼，當時才體會到母親的愛有多深。」這段回憶讓王思佳也忍不住紅了眼眶，透露出事件對她家庭的影響之深。PTSD王思佳的好友小聶也提到，王思佳在經歷假包風波後，疑似罹患創傷後壓力症候群（PTSD），對於外界的批評感到壓力巨大。「她擔心被罵，不敢自然面對他人，這讓人心疼。」面對外界的質疑，王思佳選擇堅持自我，她表示：「人設是一個很重要的問題，別人對你的評價如影隨形。我們這種人一旦展現柔弱，反而被解讀為『鱷魚的眼淚』。」