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▲林祈烽認為，日本JR公司將於電車中配置可抵禦刀刃傷害的防刺傘，值得台灣借鏡。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.11.11）

日前台北捷運新埔站爆發情緒失控女子持美工刀揮砍，導致2名乘客受傷事件，勾起人對今年5月中捷「隨機持刀砍人事件」的記憶。台中市議員林祈烽指出，中捷只有一條綠線，每年卻有10件左右刑案發生，建議市府推出「班班保護傘」專案，主動引進日本JR線的防刺傘，讓民眾遇危機時可第一時間防身。林祈烽指出，近9年來台中捷運發生超過6起重大事故，奪走5人性命，今年5月更發生首起隨機持刀砍人事件，造成2人受傷。上週台北捷運新埔站也爆發王姓女嫌持美工刀揮砍，導致2名乘客受傷的事件。警察局李文章局長答詢時表示，近兩年各有約10件刑案發生在中捷，平均每個月就可能有一件。林祈烽指出，捷運警察隊編制45名警員，市長自稱見警率最高，但今年5月案發時，第一時間到場的反而是第六分局員警，事後警方啟動「班班有雙警」作為，規劃每班列車均有員警防護，維持18天隨即退場，被基層員警反映是「勞民傷財的做秀行動」。林祈烽建議引進日本的鐵道維安新措施，除定期進行電車安全演練及加裝監視器，JR公司將於電車中配置可以抵禦刀刃傷害的防刺傘，讓民眾遭遇危機時能第一時間進行防身。此外，只要有自傷、傷人、性騷擾或特殊服務等，台北捷運會在票卡註記列管，只要進入捷運，透過AI或捷運車站監視系統臉部辨識提前預警，系統就會通知保全或站務人員跟隨，既然北捷可以做到，建議台中也能推動，避免緊急事件發生。今年5月鄭捷事件10週年當天，中捷發生洪姓大學生在隨機砍人事件，造成長髮哥和呂姓高中生受傷，事後呂姓高中生父親表示要捐防身盾牌、安全棍以保護乘客，被中捷婉拒。