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美國職籃（NBA）曼斐斯灰熊今（11）日客場迎戰波特蘭拓荒者，灰熊此役靠著Jaren Jackson Jr.拿下20分7籃板以及Jake LaRavia貢獻18分的帶領下，終場以134:89大勝拓荒者，而灰熊日籍後衛河村勇輝此戰獲得7分49秒的出賽時間，為球隊貢獻3分4助攻，還上演一記轉身中距離，讓全場球迷和灰熊板凳席嗨翻。前三節打完灰熊已經取得106:68的大幅領先，第四節剩7分57秒時，河村勇輝替補上場，上場後先是傳出一記助攻，隨後出手三分未命中，全場觀眾也發出嘆息聲，隨後靠著犯規站上罰球線，兩罰一中，拿下本場比賽第一分，在時間終了前，河村勇輝突破後轉身命中中距離，將灰熊比分定格在134，隨後也引發全場球迷和灰熊板凳席歡呼。河村勇輝此戰拿下3分後，NBA生涯總得分超越前中國球員孫悅(6分)和田臥勇太(7分)，雖獲得的上場時間並不算多，但河村勇輝還是在有限的時間內，對球隊做出貢獻，河村勇輝的人氣也在逐漸增長，今日對上拓荒者的比賽，也能聽到全場球迷不斷為他加油。河村勇輝原先預計將被下放至G聯盟，但因陣中主力如Ja Morant、Desmond Bane、Marcus Smart等人接連因傷缺席，河村勇輝下放G聯盟的計畫也暫緩，因此才在今日隨球隊遠征波特蘭。