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基隆市中山高中學生在8日團膳午餐主菜梅干扣肉中，發現約2公分針頭，疑似為豬隻疫苗針具。學生發現後通知學校，怎料，校方得知後卻沒有通報教育處，基隆市衛生局獲報後，今（11）日會同北市等相關單位至團膳廠商稽查，並將進行行政懲處。基隆市政府教育處指出，教育處於接獲通報後，啟動跨縣市聯合稽查，於今天上午4時結合基市與北市政風、產發、動保、衛生等相關單位前往稽查，並追查產品溯源情事，後續並將訪廠與稽查結果通報農業部等相關單位，移請製造廠商所在屏東縣政府查察。基隆市政府教育處說，基隆市中山高中為外訂團膳學校，由台北團膳廠商-士福美食股份有限公司供應，梅干扣肉則使用CAS豬肉，製造廠商為嘉一香食品股份有限公司屏東廠。近日發生學生午餐有針頭事件，市府已責成學校依約計最高點罰則。今日稽查已告知廠商即日起暫停使用嘉一香CAS豬肉角，改以其他品牌或品項供應。基隆市政府教育處強調，基隆市長謝國樑相當重視學童營養午餐，並於今日上午4時緊急啟動跨縣市聯合稽查，如查有混充冒用認證肉品，除依約重罰並終止契約外，後續亦交由政風、動保及衛生相關單位依法議處。