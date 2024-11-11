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公視Taiwan Plus報導美國大選時，稱川普（Donald Trump）是「被定罪的重刑犯」掀起爭議。民眾黨立委張啓楷今（11）日指控，Taiwan Plus以「台灣打擊貪腐」精選主題，放上民眾黨主席柯文哲上銬照片跟大量報導，已淪為當權者打擊政敵的大外宣工具，呼籲公視盡速自律、改正，不要變成媒體負面教材。民眾黨立委張啓楷指出，公視Taiwan Plus上線3年多，並於2年前開播電視頻道的公視Taiwan Plus影音串流平台，但開播後爭議頻傳。除了以美國選出「被定罪的重刑犯」報導川普當選新聞，恐影響台美關係之外，最近則以「台灣打擊貪腐」（Taiwan Corruption Crackdown）精選主題，大肆報導柯文哲的新聞跟上銬照片。張啓楷質疑，公視是公廣集團最重要成員，新聞製播應該做為所有媒體楷模，不能淪為綠媒或政黨打手。尤其Taiwan Plus作為國際媒體，對外發聲，「怎麼可以無視新聞專業，違反無罪推定原則呢？」張啓楷強調，民進黨想要藉著抹黑柯文哲凸顯政府打擊貪腐，藉此「宣揚台灣」，反而暴露執政當局用司法手段打擊在野黨。他呼籲Taiwan Plus應以處理川普當選新聞惹議後的相同標準，立即下架與柯文哲相關的影片。