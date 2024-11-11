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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭延押至11月1日，依法可在10天內提起抗告，今（11）日為最後一天期限，有媒體報導指出柯確定不抗告，對此律師黃帝穎表示，此舉狠狠打臉黃國昌高喊抗告的政治操作，同時凸顯兩大現象，首先是民眾黨立委黃國昌操作抗告，陷柯文哲於不義；其次是柯文哲不抗告，才能避免被高院打臉的二度傷害，認為這應是訴訟評估後的理性決定，同時扛住黃國昌操作抗告的政治壓力。傳出柯文哲在今日將不會抗告救濟，對此黃帝穎說，此舉狠狠打臉黃國昌要抗告的政治操作，黃國昌過去立即大喊抗告，這樣的政治操作，或許有聲量，但明顯未考量當事人法律權利及決定權，今天被柯文哲正式打臉。黃帝穎說，柯文哲此舉也凸顯二大現象，首先是黃國昌操作抗告，陷柯文哲於不義。依據《刑事訴訟法》規定，有權對羈押裁定提起抗告的是當事人，不是與本案無關的立委，更不是政黨，但用政治操作喊不服「押人取供」要「抗告」，未衡酌柯文哲訴訟權利保障及決定權，是陷當事人於不義，演變成柯文哲未抗告，等同否定民眾黨「押人取供」論述。其次是柯文哲不提抗告，避免被高院打臉，黃帝穎表示，柯文哲涉重罪，刑度遠高於沈慶京與彭振聲，高院裁定駁回刑度相對輕的沈慶京、彭振聲抗告，兩人延押2個月確定，柯文哲是最重無期徒刑之罪，高院沒理由輕重失衡。黃帝穎說，柯文哲不抗告，才能避免被高院打臉的二度傷害，這應是訴訟評估後的理性決定，也扛住民眾黨黃國昌操作抗告的政治壓力。