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▲李多慧昨（10）日在新北市婦幼警察隊召開記者會，首度現身回應跟蹤風波，忍不住聲淚俱下。（圖／記者李政龍攝）

▲在粉絲CALL IN環節，有人向李多慧加油打氣，她面露驚訝。（圖／38snoopyl提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧魅力強大，被譽為「啦啦隊天花板」，近來她展開騎車環島計畫，沒想到卻被跟蹤，對方甚至一路跟到她的三重租屋處，並以手機偷拍，昨（10）日她開記者會聲淚俱下，讓粉絲十分心疼，今日振作心情，現身品牌雙十一直播，粉絲也向她喊話：「別為垃圾流淚！」讓她又驚又喜，十分感動。儘管昨天包緊緊，忍不住情緒潰堤，今日李多慧仍然活力滿滿上工，罕見將瀏海分開，變得氣質旁分，並穿上白色洋裝短裙，一掃陰霾亮麗現身，直播過程中，她還因為太激動，不小心撞到一旁的家電，讓全場笑翻，甚至大跳BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾的夯曲〈APT.〉以及三振舞，積極展示各項產品，誠意十足。李多慧堅強又敬業的態度讓粉絲們十分心疼，在粉絲CALL IN環節，有人向李多慧加油打氣：「多慧加油，我們永遠挺妳，別為垃圾酸民流淚。」李多慧聞言十分訝異，露出驚訝的表情，現場也一陣騷動，她才接著感動向粉絲道謝。事實上，李多慧昨日現身記者會，全身包緊緊，沒了平時的活潑開朗，戴上戴棕色口罩和黑色帽子，她也還原當時情況，透露在環島結束後，發現有人一路跟蹤她回家，是在下車去超商時，才發現對方一直拿手機對著他們拍照，被問到當下是否感到很害怕，她忍不住情緒潰堤，頻頻拭淚，「台灣是我第二個故鄉，但這次環島結束感覺非常害怕，我覺得很難過。」讓粉絲十分擔心她的狀態。