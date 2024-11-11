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有週刊報導，為了布局國民黨主席選舉與2026縣市長提名，藍營本土派要角已私下展開串聯「反朱連線」，並力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局。對此，國民黨主席朱立倫今（11）日出席活動，正好和王金平強碰，兩人僅簡單致意，朱則未致詞就先行離場。面對「反朱連線」成立？朱受訪時強調，「任何製造紛擾，都不是黨內之福」。隨著國民黨主席選舉逼近，台中市長盧秀燕參選意願不高，讓藍營本土派大為焦慮，正在力拱王金平出馬整頓亂局，近日更有不少地方大老都已私下與王會面，盼王出面整合黨內「反朱」的亂局，而本土派接下來將以王金平為首，預計本週在台北市精華區一棟商辦大樓舉辦大型活動，被解讀成「反朱聯盟」的大集結。朱立倫今天出席「2024幸福企業頒獎典禮」，正好強碰王金平，兩人碰面僅簡單致意，朱隨即快閃離開活動現場，就連主持人邀請上台致詞也遭朱拒絕。朱立倫受訪時被問及「反朱連線」成立一事？朱強調，國民黨不論立法院黨團、縣市長、地方議會都非常團結，唯有團結努力，一切為了民眾打拚，製造任何黨內紛擾，或每個禮拜做文章，這些都不是黨內之福，也不去討論這些議題。朱立倫也說，尤其現在立法院正在力拼這些重要民生法案，也要嚴格審查預算、監督人事案，地方每位縣市長都是為市政打拼，不會受到任何干擾。被問及碰到王金平是否有點尷尬？朱立倫則說，他很恭喜王金平，不只擔任榮譽講座教授，本週三還有聯盟成立，將派出國民黨秘書長黃健庭去恭喜，這都表示黨內大家都是用正面態度，重申「任何製造紛擾，都不是黨內之福」。