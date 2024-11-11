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▲Yahoo奇摩購物雙11檔期一開跑業績就飆17倍，其中iPhone 16系列雙11折扣優惠與刷卡高回饋，帶動換機潮，推升全系列整體業績成長近3倍。（圖／官方提供）

▲Momo購物今天增開18場搶紅包，最大包999元mo幣獎項，且今天不限金額下單即可登記參加「SUZUKI百萬休旅車」抽獎資格。（圖／記者周淑萍攝）

今（11）日雙11進入最高峰，網購業者陸續分享戰報！PChome 24h購物指出，雙11檔期至今已經累積數十位「百萬刷手」，最熱銷品類依序為「通訊、日用、食品、小家電、3C周邊」，11/11～11/12最後加碼送紅包，今晚22:00～23:59透過LINE購物下單，加碼回饋4％。Yahoo購物中心11/11零點起活動開跑1小時，業績即創下17倍成長，其中iPhone 16系列最搶手。Momo購物今晚直播壓軸登場，直播時下單加碼送5% mo幣。根據PChome 24h購物指出，雙11活動開跑後近一週（11/2～11/9），全站的日均流量相較於上月成長近5成，訂單數衝出TOP 5的熱銷品類依序為「通訊、日用、食品、小家電、3C周邊」。短時間已經累積數十位的百萬刷手。今明兩天最後加碼，每日00:00、08:00、12:00、16:00、21:00有限時瘋搶爆品。同時，00:00、01:00、11:00、16:00、20:00、21:00、22:00、23:00指定時段下單全站指定品滿4,000元，加碼送5％ P幣。今11/11 22:00～23:59透過LINE購物下單，加碼回饋4％Yahoo奇摩購物今飆買氣，零點起活動開跑1小時，業績即創下17倍成長，其中以手機/平板、機車、相機、電腦與大家電買氣最旺，單品中又以SKll青春露銷量最高，PS4/PS5、Nintendo Switch遊戲片也熱賣。盤點Yahoo奇摩購物數據發現，iPhone 16系列雙11折扣優惠與刷卡高回饋，帶動換機潮，推升全系列整體業績成長近3倍。同時，運動大牌adidas、New Balance等紛紛祭出年度最殺優惠，其中New Balance超品日更是平均單日不到60秒就賣出一雙鞋。同時，跨界合作好康千萬別錯過，使用7-ELEVEN OPENPOINT點數輕鬆享折扣，11/12前限時加碼放大500倍（1點即可兌換平台500元折價券）、消費不限金額就可享超人氣品牌Mister Donut「甜甜圈免費一年月月吃」抽獎機會；Yahoo奇摩拍賣則推出人氣IP盲盒驚喜1折起、直播爆款加碼11%超贈點回饋、免運優惠。Momo購物今天增開至18場搶紅包，最大包999元mo幣獎項，且今天不限金額下單即可登記參加「SUZUKI百萬休旅車」抽獎資格。活動高峰落在11/11晚上17:30「雙11直播晚會」，由四金影后林美秀、主持人葉欣眉以及首度登上momo的直播天后「丟丟妹」直播，看直播下單就享「5%mo幣」限時加碼回饋。11/11 23:59前凡於momo購物網累積消費滿1,111元，並在11/15 20:00登記好禮五選一，可任選麥當勞玉米湯(小)、酷聖石雙球冰淇淋、全家法式千層蛋糕等。單筆消費滿1,111元並選擇「全家」、「7-ELEVEN」超商取貨登記送甜點、飲品。此外，今宣布雙11返場活動確認加開，11/12及11/13持續狂撒紅包，加碼最高650元mo幣購物金。