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洛杉磯湖人今天主場迎戰多倫多暴龍，比賽第三節湖人球星Anthony Davis試圖封阻暴龍中鋒Jakob Poeltl扣籃，卻被後者的左手打傷左眼，直接傷退，而比賽中「詹皇」LeBron James也被Poeltl肘擊到臉部，所幸並無大礙，但這已經夠讓湖人球迷憤怒了，直接封Poeltl是洛杉磯最被討厭的男人了！第三節中段，Davis跟著起跳試圖封阻213公分高的Poeltl用單手灌籃，但卻被後者用未持球的右手襲擊，Poeltl的大掌直接落在Davis的臉上，並傷到了Davis的左眼，Davis當下就痛得直接倒地摀住左眼，隨後湖人宣布傷退。另一段插曲則是，James持球切入禁區上籃，暴龍兩名球員打算攔截，站在左側的Poeltl和James碰撞後重心不穩背身向後跌，右手肘落下順勢敲到了James的臉部，這一下也讓James非常痛，趴在地上掩面不起，好在最後James起身仍打完全場還繳出「大三元」率湖人贏球。而這兩下無論是有意還是無意，都讓湖人球迷非常生氣，在社群媒體上瘋狂罵Poeltl，更封他為「今晚之後，他將成為洛杉磯最討人厭的人。」「我只知道他被戳到左眼。」湖人教頭JJ Redick賽後表示，「他看東西有一點困難，顯然眼睛受到了一點創傷，需要一點時間才能恢復清晰的視力。」Davis也被拍到戴著護目鏡離開球場。