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北市禾馨新生婦幼診所「波波」劉姓女醫師，在執行子宮鏡手術導致患者死亡，被法院判決醫師跟診所需負連帶賠償責任。對此，心臟血管外科醫師吳欣岱今（11）日直言，「波波」醫師的學歷連波蘭本地都不認可，如今卻要台灣接受，「這樣對嗎？」台灣基進黨籍女醫師吳欣岱今表示，最近看到有醫師護航「波波」，說這些人也有優秀的，不要一竿子打翻一船人。不過，那些少數優秀波波醫師，如果真的想當醫生，只要努力一點，在台灣重考醫學系也有機會考上，「但他們卻選擇了去波蘭」。吳欣岱認為，這些人想達到當醫生的目的，輕信仲介花了錢與時間，去得到一個連波蘭本地都不認可的學歷，「回來要求台灣接受、開放落日條款，這樣對嗎？」「相信人」固然是良善的表現，但「相信制度」才是先進國家公民應該要有的素養。吳欣岱強調，她雖認同衛福部長邱泰源所說，國外學歷審核有愈修愈嚴，「但落日條款可能造成的問題，也的確未被正視討論」。這次事故的女醫師就連被判刑了，醫師執照也沒有被收回去。對於部分「波波」走了旁門左道還一副理直氣壯的樣子，吳欣岱表示，她心裡真的過不去。