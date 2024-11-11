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俄烏戰爭最大規模無人機衝突事件於周末發生，烏克蘭空軍指稱俄羅斯週六晚間向烏克蘭領土發射破紀錄架次的145架無人機，有62架被擊落；俄羅斯軍方也反批，烏克蘭軍隊出動多架次無人機朝莫斯科等6地區發動攻擊，宣稱攔截84架。面對這場最大規模無人機衝突，CNN引述專家說法提到，基輔正處於 2022 年 2 月以來最脆弱的時期之一，烏克蘭的盟友已鮮少談論獲勝與否，而是談判的可行度。根據CNN報導，自9月1日以來，烏克蘭首都基輔僅在10月14日這一晚未遭受俄羅斯無人機的攻擊，其餘每個晚上，多數居民都會被警報聲吵醒，並開始躲在避難空間或浴室內，光是11月第一周，警報就響了多達43小時。報導提到，最近幾週，哈爾科夫、札波羅熱和奧德薩等城市也頻繁遭受無人機和飛彈攻擊，週六晚上，烏克蘭防空系統發現了創紀錄的 145 架 Shahed 無人機，且隨著俄羅斯軍隊在頓內茨克區域不斷取得進展，襲擊次數激增，烏克蘭部隊也面臨人力短缺的問題。身為烏克蘭最法院法官之一，楚馬克(Yuriy Chumak)也是防空連的一員，他告訴CNN，國土防禦部隊的成員組成包含議員、一名歌劇歌手和一名電視節目主持人，他已在防空連待上兩年了，但近期無人機襲擊的強度在兩到三個月內來到頂峰。基輔居民也不斷表達警報聲帶來的恐懼，許多碎片落在公寓大樓、公司和房屋上。穆席卡（Konrad Muzyka）是位於波蘭的防務顧問公司羅尚諮詢（Rochan Consulting）的總裁兼軍事情報專家，他告訴CNN，烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克地區，「使本來就很小的烏克蘭軍隊更加捉襟見肘」，直言現在烏克蘭面臨的情況是，不僅無法彌補損失，而且由於士氣低落，士兵損失速度越來越快。他認為，如果烏克蘭想要說服俄羅斯和談，首先得穩定戰線並重建足夠的力量，以便能夠發動進攻。前景黯淡也讓烏克蘭盟友的情緒變得陰暗，更少地談論烏克蘭在戰場上的獲勝，而更多地談論烏克蘭與俄羅斯之間的談判，卡內基國際和平基金會的蒙塔茲(Rym Montaz)評估，「越來越多的共識認為，談判是結束這場戰爭的唯一途徑，而談判將需要接受暫時喪失對領土主權的狀態」，他認為，基輔正處於 2022 年 2 月以來最脆弱的時期之一。美國國防部長奧斯汀也表示了同樣的看法，強調任何單一能力都無法扭轉局勢，沒有任何一種制度能夠結束蒲亭的攻擊。由於即將重返白宮的川普致力於結束戰爭，副手范斯所公布透過過非軍事區來凍結目前衝突的方法，被視為將犧牲烏克蘭對於原有領土的控制權，CNN認為，如果烏克蘭未來的安全沒有得到保證，烏克蘭總統澤倫斯基也無法接受這一點。且經過過去1000多天的犧牲，許多烏克蘭人來說也是難以接受的。