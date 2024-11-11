失聯移工問題近幾年甚囂塵上，今年上半年爆出「自首被退貨」的案件，基隆某派出所警方帶著六名失聯移工到移民署基隆專勤隊投案，驚覺其中三人已在桃園「自首」，卻因繳不起五萬元罰鍰、又無法被收容，遭桃園專勤隊「退貨」後轉向基隆，最後因為二度被退，再度失聯。
根據《聯合報》報導，一名曾逃逸近十年的移工阿宏（化名）告訴該報，以前只要準備一萬元罰鍰，加上六、七千元機票，自行投案就能被遣返；但如今增加到五萬元，繳不起是一回事，更重要的是許多同鄉認為，「反正就算繳不起，最後也回得去」。
而記者詢問移民署回應，移民署表示有關今（11）日聯合新聞網刊載失聯移工到案繳不出罰鍰等報導一事，移民署表示，移民法修法後，失聯情勢已有改善，但移工在台衍生問題須跨部會合作，標本兼治自源頭管理減少移工發生失聯。
移民署進一步表示，失聯移工遽增起因於疫情期間，各國邊境管制，造成滯台人數增加，且國內勞動力市場供需失衡，衍生合法移工受非法工作高薪誘惑而選擇失聯。至於入出國及移民法增訂處罰態樣及提高罰則，是為兼顧國家安全與社會安定，以抑制黑工市場發展，因此，失聯移工持續增加與修正移民法加重逾期者罰鍰，兩者並不具關聯性。
移民署強調，為降低失聯移工滯台人數及其犯罪情事，該署於疫後持續透過專案機制，協同國安機關加強查處力道，並配合檢警機關，著重打擊失聯移工涉犯罪案件。另針對經查處且收容的失聯移工，移民署均依規定踐行罰鍰催繳程序，倘確為無力支付行政罰鍰者，移民署即依法移送行政執行，相關程序並不影響遣送進度。
目前考量失聯移工種類多元，且人數持續增加，揆其原因，主要涉及國內勞動力市場需求、勞動條件、雇主與仲介管理及觀光政策等面向，事涉勞動部、農業部、外交部及各目的事業主管機關權責，以及就業服務法、外國護照簽證條例等相關法令規範。
因此，移民署進一步強調，將持續促請勞動部研商減少移工失聯的措施，除請勞動部邀集移工來源國駐台機構共同商討改善對策外，並以查處實務經驗，向勞動部提出政策建議，以利其會同經濟部、衛生福利部及農業部等目的事業主管機關，就移工的招募方式、語言溝通、薪資待遇、勞動環境保護及工作轉換等事項，研擬改善措施，以減少移工失聯的誘因。至於失聯移工是否就地轉正，相關法規及配套措施須完善，移民署將配合勞動部規劃辦理。
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而記者詢問移民署回應，移民署表示有關今（11）日聯合新聞網刊載失聯移工到案繳不出罰鍰等報導一事，移民署表示，移民法修法後，失聯情勢已有改善，但移工在台衍生問題須跨部會合作，標本兼治自源頭管理減少移工發生失聯。
移民署進一步表示，失聯移工遽增起因於疫情期間，各國邊境管制，造成滯台人數增加，且國內勞動力市場供需失衡，衍生合法移工受非法工作高薪誘惑而選擇失聯。至於入出國及移民法增訂處罰態樣及提高罰則，是為兼顧國家安全與社會安定，以抑制黑工市場發展，因此，失聯移工持續增加與修正移民法加重逾期者罰鍰，兩者並不具關聯性。
移民署強調，為降低失聯移工滯台人數及其犯罪情事，該署於疫後持續透過專案機制，協同國安機關加強查處力道，並配合檢警機關，著重打擊失聯移工涉犯罪案件。另針對經查處且收容的失聯移工，移民署均依規定踐行罰鍰催繳程序，倘確為無力支付行政罰鍰者，移民署即依法移送行政執行，相關程序並不影響遣送進度。
目前考量失聯移工種類多元，且人數持續增加，揆其原因，主要涉及國內勞動力市場需求、勞動條件、雇主與仲介管理及觀光政策等面向，事涉勞動部、農業部、外交部及各目的事業主管機關權責，以及就業服務法、外國護照簽證條例等相關法令規範。
因此，移民署進一步強調，將持續促請勞動部研商減少移工失聯的措施，除請勞動部邀集移工來源國駐台機構共同商討改善對策外，並以查處實務經驗，向勞動部提出政策建議，以利其會同經濟部、衛生福利部及農業部等目的事業主管機關，就移工的招募方式、語言溝通、薪資待遇、勞動環境保護及工作轉換等事項，研擬改善措施，以減少移工失聯的誘因。至於失聯移工是否就地轉正，相關法規及配套措施須完善，移民署將配合勞動部規劃辦理。