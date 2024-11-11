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日職千葉羅德海洋王牌投手佐佐木朗希將透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。儘管外界對他能否適應大聯盟強度有所質疑，但曾獲美聯賽揚獎的前隊友Dallas Keuchel對他充滿信心。Keuchel表示，佐佐木在美國一定會大放異彩，甚至有潛力成為歷史上最偉大的投手。根據《紐約郵報》報導，佐佐木的球技深受Keuchel肯定，他認為佐佐木的直球、滑球、指叉球都有頂尖水準，並強調他年僅23歲，具備極高潛力，「整體來說真是令人難以置信，沒有他做不到的事。」從棒球球探報告的評分標準，Keuchel給了佐佐木極高的評價，直球被評為70分以上、滑球達70至80分，指叉球也有65至70分，Keuchel提到：「這種球速和球種控球能力，在我看來，他在美國取得成功是必然的。」對於佐佐木朗希球速可飆到165公里，Keuchel直呼「令人難以置信」。即使佐佐木比賽實戰球速控制在150～151公里之間，也能壓制對手「當有大聯盟球探在場時，他會試圖展現最佳狀態，直球球速還會繼續飆高。」Keuchel表示。佐佐木朗希年僅23歲，未來大有可為，Keuchel說：「我在24歲才登上大聯盟，花了兩個賽季才真正成長並繳出穩定的成績。而他才23歲，就已經能讓很多厲害的打者出局，我真的相信他在大聯盟會大放異彩。」談到佐佐木的個人特質，Keuchel指他安靜且專注，並透露佐佐木對棒球的熱愛和對勝利的渴望無法忽視，Keuchel相信佐佐木的挑戰決心強烈，且具備成為偉大投手的潛力，「毫無疑問，他相信自己能成為歷史上最頂尖的投手之一。」