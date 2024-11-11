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前立法院長王金平近日動作頻頻，不只開線上課程教授「溝通協調」，更難得主動對當前兩岸議題發表看法。今天又傳出，被藍營本土派要角拱選黨主席，挑戰現任國民黨主席朱立倫。對此，王金平稍早受訪時強調，「沒有這回事啦，報導的不太真實」，直言自己等於是退休的人。有週刊報導，隨著國民黨主席選舉逼近，台中市長盧秀燕參選意願不高，讓藍營本土派大為焦慮，正在力拱王金平出馬整頓亂局，近日更有不少地方大老都已私下與王會面，盼王出面整合黨內「反朱」的亂局，而本土派接下來將以王金平為首，預計本週在台北市精華區一棟商辦大樓舉辦大型活動，被解讀成「反朱聯盟」的大集結。朱立倫今天出席「2024幸福企業頒獎典禮」，正好強碰王金平，兩人碰面僅簡單致意，朱則未致詞就先行離場，氣氛相當微妙。會後王金平受訪時，被問及遭本土派力拱選黨主席一事，王先笑稱，「沒有這回事啦，報導的不太真實。」有媒體追問，傳出有不少黨內人士跑來向他討教黨魁選舉？王依舊否認，強調「就沒有這回事，哪里有誰來討教我？」王更自稱，「我等於是退休的人。」媒體繼續追問，對於反朱陣營希望換主席，王金平則說，這要去了解各界反應，他無法去做結論，若黨魁選舉產生分歧，王也說自己不會主動去協調，不會去介入黨務。