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▲Yuma問Ryu「來台灣也要寫小說嗎」，時間點和她外遇Tommy時不謀而合。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

▲Tommy（右1）、Yuma（左）和Ryu（右2）在事情爆發後還同桌吃飯。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

知名網紅夫妻Ryu、Yuma婚變一事鬧得沸沸揚揚，不只是Ryu外遇中國女畫家，Yuma的「小王」Tommy也在今（11）日打破沉默發聲，並清楚條列與Yuma見面的時間地點，其中包含去年底在台灣，而當時Ryu有紀錄Vlog，被拍到正在寫小說，這和他的聲明中「將老婆外遇一事化為力量，參加小說比賽」不謀而合，也讓網友起雞皮疙瘩，「太抖M了吧！」整件事情起頭是因為Ryu和Yuma鮮少同框，被發現感情生變，接著Ryu被指外遇女畫家，女畫家不甘心寫了長篇回應，抨擊是Yuma先出軌網紅Tommy，接著Ryu也發表聲明寫出前因後果，文中提及在老婆外遇時，他甚至先自省，「一天之後，Tommy才出來道歉，並承認與Yuma從2023年12月中開始見面，「」有網友回頭挖當時兩人頻道中的影片，其中一部標題為「【鄰人R】到台灣一下飛機就......。（附注：Yuma在夜市拍的感性片）」的影片中，Ryu、Yuma、Tommy和其他朋友同桌吃飯，席間Tommy還幫Yuma夾菜，互動相當曖昧。而隔天Yuma掌鏡，突擊在咖啡廳工作的Ryu，當時Ryu正在寫小說，讓人不免猜想，這是否就是他所說的，「」的小說。許多網友回頭考古在那部影片下留言，「原來第一次是在這個活動」、「夾菜給別人老婆啦」、「認識偷米真的是引狼入室，毀了這麼好的婚姻，身為老觀眾真的很憤慨」、「出軌之旅」。