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由於日本在上月舉行眾議院大選，今（11）日召開特別國會，進行總理大臣（首相）指名選舉，雖然首輪投票中沒有人過半，但在第二輪決選投票中，自民黨總裁石破茂以221票擊敗最大在野黨立憲民主黨總裁野田佳彥，確定連任首相。根據富士新聞網（FNN）報導，日本眾議院於上月舉行大選，11日時據上月選舉結果，在參眾兩院進行了總理大臣（首相）指名選舉。參議院在第一次投票中即選出石破茂，但由於自民黨和公民黨在眾議院的席位未達過半，眾議院的首輪投票中無人過半，因此進行了石破茂與野田佳彥之間的決選投票，結果石破茂以221票擊敗野田佳彥的160票，順利連任，成為第103任日本首相。石破茂將於11日接受天皇的正式任命，並成立第二次石破內閣。由於在眾議院選舉中遭遇重大失敗，新內閣成為少數執政黨內閣，預料將面臨更加嚴峻的政權營運挑戰。眾議院的首相指名選舉進行決選投票，這是自1994年以來首次，當時自民黨、社會黨和先驅黨支持的村山富市在決選中擊敗了由新生黨、日本新黨和公明黨推舉的海部俊樹，時隔30年再次出現此情況。參眾兩院的首相指名選舉，第一輪投票如果獲過半數有效票，就能被指名為首相。如果第一輪投票無人獲得過半，將由前兩名進入第二輪投票，只需要「相對多數」票數就能獲勝。眾議院的第一次投票結果為：石破茂221票，野田佳彥151票，馬場伸幸38票，玉木雄一郎28票，山本太郎9票，吉良州司4票，神谷宗幣3票，河村隆3票，無效票為0票。