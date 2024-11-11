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針對台中市環保局空污改善成果，今(11)日市議員林德宇在議會質詢表示，環境部對各縣市的環保績效評比，台中市榜上無名、六都最差。台中市境內各焚化爐，空污排放量也是逐年增加，成長幅度高達48%，環保局長陳宏益的表現已經不及格。林德宇說，環保局長陳宏益日前發言，已經引起台電所屬同仁以及包商紛紛的不滿及抗議，強調「供電不分藍綠」，憑什麼陳宏益可隨意抹紅台電？台電同仁不接受這樣的羞辱。台電正式要求陳宏益局長要「公開道歉」，台電拒絕被抹紅。他詢問陳局長是否要公開道歉？陳宏益表示，如果能讓台中這三年燃煤少300萬噸，跟誰道歉都願意。林德宇說，根據環境部所公布「地方環保機關績效評比成果」，以六都來看，112年特優有台南市政府、高雄市政府；優等有台北市政府、桃園市政府。111年特優有新北市政府、台南市政府；優等有桃園市政府、高雄市政府。台中市連續兩年榜上無名，六都最差。環保局長陳宏益表示，環境部的評比項目有很多，有部分的會得到特優，部分的是優等，如果沒有記錯，總共可能有十幾個評比項目。加上他平常在考評的還有另外二十幾個項目。台中市在海污有特優，水污也有優等。林德宇表示，依據環境部公布的空氣污染物排放清冊（TEDS）有關台中市的固定污染源」的「焚化爐」一項，加總對空污影響最顯著的TSP(懸浮微粒總量）、SOx（硫氧化物）及NOx（氮氧化物）為空污總量，比較最新的第12版（2021年）與第10.1版（2016年）的數據，2016年空污總量是641.05公噸，2021年空污總量是951.21公噸，這期間台中市焚化爐空污總量增加310公噸，成長48%。其中NOx（氮氧化物）也從592公噸增為859公噸，增加數也近50%。他質問，這種空污壞成績，陳宏益要如何解釋？陳宏益表示，文山焚化爐的垃圾量是維持過去運作的數量。這個數據真的有問題，台中市三個焚化爐裡面，只有一個沒有監督委員會，每年排的量都跟燒的垃圾差不多。氮氧化物絕對是增加，最近三年減少的是12%。理論上因為這幾年氮氧化物設備我們有投資改善。林德宇痛批，包括中央的環保績效評比，台中市榜上無名、六都最差，包括環保局自己主管的台中市境內各焚化爐，空污排放量也是逐年增加，成長的幅度也將近五成。環保局長的表現已經不及格。林德宇痛批，台電這幾年是在台中市空污改善用盡最大心力，減污減排成績表現最突出，反而遭受陳局長這樣糟蹋，實在太不應該了。