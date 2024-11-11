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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨立委黃國昌和網紅館長陳之漢力挺柯文哲，對此，名嘴黃智賢狠酸，黃國昌和館長是柯文哲身邊的「哼哈二將」，痛批，「他兩人，把法盲演到超越宇宙。」黃智賢昨日在臉書發文表示，館長跟黃國昌，是柯文哲身邊的哼哈二將，他兩人，把法盲演到超越宇宙，到了文盲程度，讓我們開始思考，台灣是不是要已經退回叢林求生的遠古時代，「文明，遙不可及。」黃智賢表示，館長說：「因為沈慶京拿錢給他，他也收著，他也沒分給任何人。這個他跟沈慶京什麼關係？」；黃質疑，市長收財團錢，市長給財團價值200億容積率，「這樣沒關係？這不是賄賂？小學生都知道不可以拿賄賂。」黃智賢指出，黃國昌把自己玩成無脊椎小丑，是一回事，但是他跟肌肉男館長一搭一唱，把台灣帶入，比高譚市還要黑暗的未開化叢林，「誰大聲，誰有政治勢力，誰有錢，誰凶狠，誰就是對的？」黃智賢感嘆，讓人驚嚇的，是貪汙不可怕；貪汙不准辦、貪官的反撲、讚嘆貪官並掩護貪官的暗黑力量才可怕；黃直呼，「到現在，還厚著臉皮，用各種藉口，說謊掩護柯文哲貪汙的政客、媒體、網路商人，實在可怕。」黃智賢強調，任何社會，任何體制，都不該保護貪官汙吏，所以，現在還在護航柯文哲的人，跟長期一直呼嚎說陳水扁清廉的人，其實，基本是同一種人。