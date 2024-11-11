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▲王定宇今日委由律師（左）、團隊執行長林義雄到地檢署對葛斯齊提告。（圖／王定宇臉書）

▲▼葛斯齊公布王定宇通訊軟體頭相，以及訊息截圖。（圖／葛斯齊臉書）

狗仔葛斯齊近來槓上民進黨立委王定宇，影射其外遇，揭露其曾向疑似外遇對象索取「超級照片」，王定宇氣得一狀告上法庭，對此，葛斯齊今（11）日臨時召開記者會，強調自己所有的爆料證據都是查證過的，更點名王定宇老婆李淑吟今天生日，這就是他送的禮物，「李小姐沒有被矇在鼓裡，只是怎麼跟老公王定宇去和諧討論這件事。」再度丟下震撼彈。葛斯齊先前爆料王定宇帶貌美的「女助理」跟前總統蔡英文吃過便當，對此，他也解釋，由於小三很崇拜蔡英文，因此王定宇帶女方去南部的造勢現場，蔡英文只是遠遠看到女方才稱讚其貌美，並不是真的有吃便當，而該名女孩子，正是王定宇傳了「我想要妳」的對象，之後王定宇更是向女方要「超級相片」來道歉，直言女方心裡其實是恐懼的。王定宇反擊葛斯齊曝光的對話截圖是P圖，葛斯齊也笑說，「他真的沒有底牌了，事實的東西大家也都慢慢看得出來，現場同業都有在說P圖太假了吧，此地無銀三百兩。」他也提到過去王定宇曾和小17歲的民進黨議員顏若芳出軌的風波，「王定宇一定會比我更清楚，他和顏議員的關係是怎樣，他們都是黨員，但黨員同住五天、買早餐、溫馨接送，我們做記者的客觀，讓大家一起去感受這些文字、字義，裡面暗藏什麼樣的感情存在。」葛斯齊強調，之前就有聽說過王定宇的傳聞，覺得噁心想吐，「不知道王定宇原來是這樣的人，我拿到這些對話紀錄才覺得真的是毛骨悚然，太恐怖了。」他也向李淑吟喊話：「今天11月11日，是李小姐妳的生日，我送妳一個真相，因為妳老公是立法委員，我必須用高標準來審視他。」甚至爆料李淑吟並不是完全不知情老公的感情狀態，只是夫妻倆怎麼去討論要壓下這些事。