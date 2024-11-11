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▲「2024心靈影展」11月15日至11月24日在秋紅谷景觀生態公園展開，今日舉辦揭幕式。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.11)

▲心靈影展策展人文蓓蓓表示，15部精彩作品將帶領大家從不同角度，面向與內容深入認識「幸福」的本質。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.11)

▲李祐寧導演佩服心靈影展策展人文蓓蓓堅持推動影展，喊話台中市府應該多予支持。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.11)

魚可國際文創與心之谷永續教育園區共同主辦的「2024心靈影展」，11月15日至11月24日在秋紅谷景觀生態公園展開。今日舉辦揭幕式，邀請電影人李祐寧導演、黃玉珊導演與談專家及眾多企業社團代表近百人共襄盛舉，響應影展年度主題「幸福之心～和好・共好」理念。今年影展為期十天共規劃15場次電影，結合「主題電影賞析」、「身心靈的探索」及「永續生活體驗」三元素，從人與自己、人與他人、人與自然面向進行選片，精選了12部影片，另有『與經典對話』1部電影，今年更首度與『歐洲影展』合作2部影片放映。15部精彩作品將帶領大家從不同角度，面向與內容深入認識「幸福」的本質。心靈影展創辦人暨策展人文蓓蓓表示，在不確定的時代中，幸福來自於我們如何與自己、他人和自然和諧共處。2024心靈影展希望透過電影的力量，倡議和好共好的思維，為社會注入正向能量，進而引導觀眾往內探索，從與自己和好、與他人共好中感受到真正的幸福。今天的活動獲得各界支持，參與響應的代表有臺中市政府新聞局主任秘書黃少甫、臺中市地方稅務局局長沈政安、臺中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、影展首席顧問李祐寧導演、顧問黃玉珊導演、開幕片《妖怪森林》導演王世偉、1111生活共好行動聯盟代表楊琇惠、中華傳愛社區服務協會執行長楊惠琳及心之谷永續教育園區創辦人暨永續長蕭順基等產官學界，以及影人代表近百人參與響應，以「1111永續生活，幸福之心和好共好」作為訴求，現場交流十分熱絡。心靈影展獨特風格，使台灣在影視文化領域擁有更多元的可能性。今年影展為期十天共15場次放映，開幕影片《妖怪森林》及閉幕影片《BIG》，將在秋紅谷公園中以露天電影院的方式進行放映，放映後也分別邀請到王世偉導演及魏德聖導演出席與談。影展內容規劃有五大單元，『人與自己』單元影片有：《一個人的逃亡》、《致蕾絲莉》、《奇怪的數學家》、《沒有煙硝的日子》；『人與他人』單元影片有：《他的最後一個朋友》、《愛子歸來》、《念念眷村》、《BIG》；『人與自然』單元影片有：《妖怪森林》、《魚之子》、《神人之家》、《大地之吻》；『與經典對話』單元影片有：《竹籬笆外的春天》；『歐洲影展』單元影片有：《終戰列車》、《瑪格麗塔：明日星空》。為使影展活動更豐富多元，此次策展團隊特別邀請了來自全台各地共二十六位的專家學者參與電影映後對談，有十三位國內知名導演、製作人、電影學者來參與；而在參與對談的心靈老師方面，則是邀請了十三位國內知名的專家、學者出席。2024心靈影展除精選電影放映外，亦規劃了4場《幸福之心工坊》、一場音樂演出活動及文創市集，今年更與來自澎湖的海漂實驗室進行跨域合作，策劃了「未來化石・海廢藝術創作聯合展覽」。影展整體規劃為響應環保永續，將以低碳展演模式貫穿活動，內容豐富形式多元，希望帶給民眾深度廣度兼具的觀影體驗。