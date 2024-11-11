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▲當場扣得賭資52萬1370元，並查獲對講機、天九牌、骰子等賭具，以及愷他命毒品兩瓶等證物。（圖／潮州警分局提供）

潮州警分局日前接獲線報，指出轄區深夜時段出現流動性天九牌賭場。為掩人耳目，業者將賭場設於新埤鄉萬安路一處養雞場的鐵皮屋內，並在入口設置鐵閘門以管制車輛進出，配備多部監視器並安排工作人員把風，企圖避開警方查緝。潮州警方接獲情報後立即組成專案小組，經多日埋伏蒐證後，於10日凌晨3時15分展開攻堅行動，成功查獲此處非法賭場，並現場逮捕許姓負責人、林姓及邱姓兩名工作人員，以及20名賭客，當場扣得賭資新臺幣52萬1370元，並查獲對講機、天九牌、骰子、賭桌（K盤）等賭具，及愷他命毒品兩瓶等證物。全案經偵訊後依賭博罪將許姓負責人、工作人員及賭客共23人依法送辦。潮州警分局長林明波表示，這類流動性職業賭場經常藏匿於工寮、鐵皮屋等隱蔽場所，容易成為幫派聚集、毒品交易及暴力討債等犯罪活動的溫床，對社會治安影響甚鉅。警方將持續嚴密掃蕩不法賭場，展現維護社會治安的決心，為民眾提供安全、宜居的生活環境。