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信義房屋（9940）11月11日舉辦113年第3季法說會，信義房屋表示，由於央行祭出第七波信用管制政策，加大銀行核貸難度，衝擊民眾購屋信心，市場交易熱度冷卻，成交件數受到壓抑，但受惠於外幣資產升值而兌換利益明顯增加，前三季整體獲利較去年同期提升；展望第四季如央行信用管制效應逐漸淡化，搭上傳統旺季，市場可望回穩。信義房屋113第3季合併營收為29.58億元，單季合併淨利4.13億元，每股盈餘0.55元；前三季合併營收達103.83億元，合併淨利達15.60億元，年增14.71%，其中歸屬本公司業主淨利15.42億元，每股盈餘2.09元。以第三季而言，因央行祭出新政的動作頻頻，民眾資金成本提高，加上貸款條件不佳而衝擊買方信心，信義房屋仲介交易量有所下降；反觀代銷由於產品符合市場需求，加上已結案之個案溢價挹注，營收而有所成長。而以前三季的交易情況而言，幾經跌宕起伏，尤其去年8月新青安剛上路，首購自住客群受到激勵，而今政策利好淡化，業績較去年同期小幅度減少3.93%，但受利息收入以及匯兌利益挹注，整體合併淨利仍優於同期。展望第四季，信義房屋表示，民眾對於房市後市看法回歸理性，購屋自住基本上不受影響仍當道，而投資置產或多屋族則會受到明顯影響。一、二手房住宅市場的近期交易量可能仍會受政府房市政策鬆緊度波動而進入盤整期；商用不動產而言，買氣仍會維持一定的程度。整體房市全年呈現上熱下冷，資金因有限的信用資源受到壓抑，預估第4季將呈現旺季不旺格局。信義房屋在看似大環境不佳的狀況下，將致力於發揮直營品牌優勢，整合各項內外部資源，協助客戶完成購售屋目標，促進房地產交易之安全、迅速與合理。