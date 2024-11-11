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奧克拉荷馬雷霆今（11）日以116：127不敵金州勇士，球隊先發內線Chet Holmgren首節被勇士前鋒Andrew Wiggins衝撞倒地，受傷退賽。在球團檢查傷情後，他確定右髂骨翼骨折，將在8-10周後重新評估，等於至少要缺席兩個月。雷霆今年季後補強，簽下Alex Caruso和Isaiah Hartenstein，被外界視為有機會挑戰總冠軍的西區列強。不料開季內線就因傷傳出戰力警報，Hartenstein缺陣後，Holmgren頂上中鋒，結果今天也受傷，雙塔都躺進傷兵名單。一度開季7戰全勝的雷霆，最近3戰輸掉了兩場，輸給了同在西區的金塊和勇士，儘管目前8勝2敗的戰績依然相當出色，但在競爭激烈的分區中，實際上容不下任何閃失，Holmgren缺陣2-3周，要等到明年才能回歸，對於球隊戰力是一大隱憂。根據雷霆官方釋出的消息，Holmgren是右髂骨翼骨折，打從他進入聯盟開始，外界就很擔心他瘦長的身材，未來在高強度的NBA賽季中會頻繁受傷。Chet Holmgren生涯首季就因傷整季報銷，上一季82場全勤讓人們稍微找回對他易脆身體的信心，結果這一季只打9場又傷退。未來雷霆可能真的要想想如何安排和輪休，才能讓這位僅22歲的新星兌現天賦，並長長久久的打下去。