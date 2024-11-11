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前美國總統川普上週贏得美國總統大選，隨即開始公布新政府人選，川普10日深夜在自家社群宣布，前移民暨海關執法局長霍曼（Tom Homan）將擔任「邊境沙皇」，負責驅逐非法移民。川普在自家「真實社群」發文，「很高興宣布，由前移民暨海關執法局長及邊境管制的堅定支持者霍曼負責美國的邊境事務，擔任『邊境沙皇』（Border Czar），管理包含但不限於南、北邊境，以及所有海上和航空安全」。霍曼現年63歲，以強硬的移民政策主張聞名，是川普第一任期「零容忍」政策的擁護者，這項政策導致南部邊境移民上千家庭被拆散，受到移民和公眾強烈反對，川普在2018年簽署行政命令暫時撤銷這項政策。霍曼曾揚言要建立這個國家有史以來最大的驅逐部隊，他在10月接受CBS節目60分鐘（60 Minutes）訪問時曾回答如何避免過去政策執行面問題，是否有辦法在不拆散家庭的情況下大規模驅逐，他脫口稱，只要非法移民整個家庭一起被驅逐就可以解決。霍曼在7月的共和黨全國代表大會上發表演說時對那些在拜登任內被縱放的非法移民放話：「你們最好現在就開始收拾行李，我是認真的」。