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▲佐佐木過去在日本職棒並未完整擔任先發輪值一整季，有些球評認為他可能難以應對大聯盟更緊湊的賽程。MLB的先發輪值間隔通常更短，對體力的要求也更高。（圖／美聯社／達志影像）

▲佐佐木朗希只有23歲，他的情況在美國，相當於在「選秀中以狀元籤選了一名大學投手」。（圖／美聯社／達志影像）

佐佐木朗希決定挑戰美國職棒大聯盟，成為今年MLB球員市場上最大的震撼彈。由於他未滿25歲，根據規則只能簽訂小聯盟合約，簽約金、薪資條件也會少很多，再加上其身體還有待鍛鍊、發育，因此外界對於此一決定評價兩極。雖然看衰的人不少，但理智地給出建議和批評的人也很多，其中專業人士大多點出，佐佐木的耐操性問題，若急於投入高強度的MLB，恐怕對其身體健康並非好事。擺在眼前的一個好的生涯範本是Paul Skeens，後者也是一名不世出的天才，他的職業生涯循序漸進，逐漸增加投球局數，今年匹茲堡海盜讓「寶刀出鞘」、展現鋒芒，證明等待是值得的。現在外界對於23歲的佐佐木朗希太早投身大聯盟的擔憂主要可分為三個層面：1.體力和耐久度的問題：佐佐木朗希過去在日本職棒並未完整擔任先發輪值一整季，有些球評認為他可能難以應對大聯盟更緊湊的賽程。MLB的先發輪值間隔通常更短，對體力的要求也更高2.身體尚未完全發育：有觀點認為佐佐木的身體還未達到能夠承受MLB賽季強度的程度，擔心過度使用會導致嚴重傷害。3.對日本球界的責任感：有人認為佐佐木對球隊及日本球界的貢獻尚未完全，不應急於離開撇開第三點是有些太過主觀的成分參雜其中，前兩點其實很現實、也完全有道理下如此判斷。佐佐木朗希在2022年賽季先發20場，投出職業生涯最高的129又1/3局，他目前只有兩次超過100局投球的賽季，本賽季共18場先發、投111局。由於他從未達外界認定的一定投球局數，因此人們對他的體力感到擔憂也是可以理解的。另一方面，大聯盟大部分先發輪值為5人輪換，休息4天；就算是6人輪換休5天，其實比較起來先發間隔也相當對緊湊。現役除了達比修有或菊池雄星等寥寥數人之外，恐怕大多數日本投手沒有這樣的精力。一位MLB國家聯盟球隊的球探在接受日本媒體《BASEBALL KING 》訪問時表示，佐佐木朗希只有23歲，他的情況在美國，相當於在「選秀會中用狀元籤選了一名大學投手」，需要時間等待育成。他還舉海盜隊新星Paul Skeens為例子，兩人都是速球派投手，Skenes的球速曾達到102 mph（約164公里/小時），而佐佐木則投出過時速165公里的速球被日本職棒稱為「令和怪物」。這樣的球速和投球技術使兩人都被視為極具潛力的投手，並且在進入職業時即被認為是「即戰力」，但問題是這種類型的投手，過往在投了一個完整的先發賽季後，隨後出現傷病的情況也不少。Skenes今年5月11日首次亮相大聯盟，在23場先發中投了133局，戰績11勝3負，自責分率為1.96。他是年度最佳新秀的有力候選人。儘管他幾乎是立刻就展現了自身的潛力，但也花了2季的時間在小聯盟中發展基本的體力和技能，並在2014年的於3A投了7場比、共27又1/3局，然後才踏上MLB的殿堂。在美國的培養模式中，即使你有能力，你也需要逐漸提高你的水平，增加每一場的投球量，提升身體的耐操度，強健肩膀和肘部。好酒需要時間來沉澱變香醇，年輕的優秀棒球選手也需要耐心地被培養和「熟成」，以便逐步適應更高強度的比賽環境。所以佐佐木朗希的團隊應該要檢視那些追求他的球隊，看他們是否有開出菜單和未來計畫，逐步增加他投球負荷量，而非操之過急。球探們一致認為，佐佐木首年不會被要求立即擔任整季的先發投手，而是可能採取分階段增加投球局數的培養策略。比如，將其第一年控制在約90局，第二年增加至120局，第三年再挑戰規定的162局，這樣能更好地鍛鍊他的耐力和體力。佐佐木的未來是是光輝的，但這建立在他健康的前提下。