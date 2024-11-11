我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李中認為盧秀燕現階段該考量的，是找到友善、具分量，又無心競逐總統大位的戰友擔任黨主席。（圖／李中提供，2024.11.11）

▲黃馨慧支持兒子廖偉翔提出的「怕熱就不要進廚房」見解，認為盧秀燕應更積極主動。（圖／黃馨慧提供，2024.11.11）

《鏡週刊》今報導，由於台中市長盧秀燕角逐黨主席意願不高，國民黨本土派有意力拱前立法院長王金平出馬整頓亂局，預計本週會師台北，與會人士恰巧多為挺盧或本土派人馬，被解讀成反朱聯盟的大集結。但盧秀燕是否鐵了心不選黨主席？據了解，包括立委廖偉翔等新世代仍不願放棄，正以「怕熱就不要進廚房」企圖說服盧秀燕「拿出態度」。《鏡週刊》今（11）日報導，國民黨內部掀起反黨主席朱立倫連任的浪潮，本土派希望推盧秀燕參選主席，但盧始終未表態，日前王金平與盧私下會面，據透露盧對參選黨魁一事「幾乎沒有任何表示」，讓王大失所望。而本土派及挺盧人馬急點名的李乾龍、郝龍斌、廖了以、趙少康等人都無意站上火線，令反朱勢力更焦急。盧秀燕是否真已鐵了心不選下屆黨主席？子弟兵立委黃健豪一週前接受廣播節目《黃暐瀚撞新聞》專訪時，透露曾說「不建議選黨主席」，因為要花很多時間在黨務、提名工作，「先把市政做好，累積成績與聲望，往後比較好做」；盧秀燕聽完後回應「知道了謝謝」、「還在考慮」。他認為盧秀燕還沒完全決定要怎麼走。承擔大任，是黨內對盧秀燕的期待；累積成績與聲望，則是台中支持者的見解。國民黨市議員、前黨團書記長李中表示，盧秀燕的市長任期還有兩年多，若宣布參選黨主席，「第一個戰場肯定是台中市議會」！從近來綠營議員砲火猛烈，強攻中火議題即可看出端倪，屆時還沒參選先消磨掉戰力。因此現階段該考量的，是找到友善、具分量，又無心競逐總統大位的戰友擔任黨主席。現任國民黨書記長黃馨慧看法原和李中類似，甚至主張，下屆黨主席應主動安排盧秀燕擔任副主席，讓她在市長卸任後維持聲量與能見度。但今（11）日她坦承已被立委兒子廖偉翔說服，認同「選民更在乎態度」的見解。黃馨慧說，藍營必須在變動時局抓牢年輕選票與中間選民，盧秀燕的親和力固然是一大優勢，若凡事力求穩健、不先在黨主席一役接受挑戰，難免讓人認為她過度保守、衝勁和決斷力不足，難以帶領國家，因此「怕熱就不要進廚房」。一般觀點，盧秀燕若拿下黨主席，可提前掌握黨機器、為總統大位鋪路，缺點是需同時兼顧台中市長與黨主席職務；此外，盧秀燕可能被迫就兩岸問題表態。若不參選，盧秀燕可維持高民調支持度，並在藍綠白陣營保持靈活性，卻為2028年總統大選埋下未知風險，這也是令她兩難的原因。