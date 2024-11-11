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MLB自由市場大於Juan Soto引發搶人大戰。Reynolds的觀點遭到反駁，主因是他未充分關注藍鳥隊的現狀。美媒分析指出藍鳥確實渴望在自由市場上大展身手，他們曾追逐大谷翔平，但未能如願。如今將目標轉向Soto，期望引入這位「冬季市場的明日之星」，但這並不代表他們必能得手。Soto若還想爭冠，那加盟藍鳥的可能性實在不大。外媒分析指出，最有希望簽下Soto的還是那些財力雄厚的球隊。以今年世界大賽為例，上季參賽的兩支球隊，正是擁有最高薪資的隊伍。另外，道奇隊也可能成為競爭者，這支球隊不怕撒錢，沒有理由不參與爭奪 Soto 的行列。Soto目前正在待價而沽，尋求高額合約，而大部分球隊可能無法提供這樣的條件。因此，Soto很可能最終選擇那些經濟實力強大的隊伍。值得一提的是，