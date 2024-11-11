MLB自由市場大於Juan Soto引發搶人大戰。不過《Network》分析員Harold Reynolds 在節目中發表了驚人的言論，認為洋基明星外野手Juan Soto最可能與多倫多藍鳥簽約，而非回到紐約洋基，此番觀點遭到批判，而部分評論員則毫不掩飾地認為他的觀點「瘋狂又不合邏輯，根本狗屁不通」。
Reynolds的觀點遭到反駁，主因是他未充分關注藍鳥隊的現狀。美媒分析指出，「若洋基與藍鳥的合約條件相當，Soto為何會選擇藍鳥？要知道，藍鳥在美聯東區排名墊底，遠不如聯盟冠軍洋基具競爭力。」
藍鳥確實渴望在自由市場上大展身手，他們曾追逐大谷翔平，但未能如願。如今將目標轉向Soto，期望引入這位「冬季市場的明日之星」，但這並不代表他們必能得手。Soto若還想爭冠，那加盟藍鳥的可能性實在不大。
藍鳥曾追求大谷翔平失敗
外媒分析指出，最有希望簽下Soto的還是那些財力雄厚的球隊。以今年世界大賽為例，上季參賽的兩支球隊，正是擁有最高薪資的隊伍。另外，道奇隊也可能成為競爭者，這支球隊不怕撒錢，沒有理由不參與爭奪 Soto 的行列。
Soto目前正在待價而沽，尋求高額合約，而大部分球隊可能無法提供這樣的條件。因此，Soto很可能最終選擇那些經濟實力強大的隊伍。
值得一提的是，Soto曾多次拒絕洋基高價續約的邀請，洋基雖仍在競爭行列中，但目前外界預測，Soto加入大都會的可能性極高。而至於藍鳥則處於落後位置，並非主流競爭者。
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藍鳥確實渴望在自由市場上大展身手，他們曾追逐大谷翔平，但未能如願。如今將目標轉向Soto，期望引入這位「冬季市場的明日之星」，但這並不代表他們必能得手。Soto若還想爭冠，那加盟藍鳥的可能性實在不大。
藍鳥曾追求大谷翔平失敗
外媒分析指出，最有希望簽下Soto的還是那些財力雄厚的球隊。以今年世界大賽為例，上季參賽的兩支球隊，正是擁有最高薪資的隊伍。另外，道奇隊也可能成為競爭者，這支球隊不怕撒錢，沒有理由不參與爭奪 Soto 的行列。
Soto目前正在待價而沽，尋求高額合約，而大部分球隊可能無法提供這樣的條件。因此，Soto很可能最終選擇那些經濟實力強大的隊伍。
值得一提的是，Soto曾多次拒絕洋基高價續約的邀請，洋基雖仍在競爭行列中，但目前外界預測，Soto加入大都會的可能性極高。而至於藍鳥則處於落後位置，並非主流競爭者。