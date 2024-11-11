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根據外媒報導，台積電曾向美國商務部通報，其生產的一款晶片被發現用於華為的人工智慧（AI）處理器當中，這也引發美國商務部要求台積電自週一（11日）起停止向中國出口用於AI應用的先進晶片，中國財經媒體則分析最大受害者包含阿里巴巴、百度等中國科技巨頭。《路透社》獨家報導，美國商務部已經向台積電發出信函，針對特定先進晶片實施出口限制，這些晶片包括為AI加速器與圖形處理器（GPU）提供動力的7奈米或更先進的晶片。《金融時報》則引述知情人士消息指出，台積電已通知中國客戶，將從11月11日開始，停止為其生產7奈米以下的AI晶片，並且未來供應這類晶片必須經過美方許可。報導提到，此決策可能與近期美國對華為AI伺服器使用台積電晶片的調查有關。台積電聲明不評論市場傳聞，但重申遵守所有適用的法規，包括出口管制法令。中國財經媒體指出，台積電的此一措施或對阿里巴巴、百度等中國科技巨頭影響顯著。百度在AI業務中投入大量資源，並採用台積電製造的7奈米崑崙2代AI處理器。此舉或將使百度等企業的AI發展計劃受到嚴重打擊。《金融時報》內文也提到，百度正在努力推動的崑崙2代處理器就是由台積電採用7奈米製程生產的，百度創辦人李彥宏也曾表示，崑崙晶片適合AI大模型推理，未來則適合用於訓練。分析人士認為，美方的新規可能會禁止全球使用美國技術的晶片代工廠為中國企業生產先進AI晶片。隨著川普當選新任總統，台積電也更加審慎，以免被視為不合作的對象，這將進一步強化美中在科技領域的對抗。