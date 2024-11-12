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美國前總統川普即將於明年1月重返白宮，在「川普2.0」可能推動的政策當中美國對俄烏戰爭的立場也最受討論，近日川普的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）就在社群網站上嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基，「你只剩38天就要沒有零用錢了」，儼然在暗指川普上任後可能馬上切斷對烏克蘭的援助。小唐納川普於週日（10）在Instagram限時動態中分享了共和黨前副總統候選人莎拉·培林（Sarah Palin）的一段影片，影片中出現澤倫斯基的畫面，不過他卻在文內附註「你只剩38天就要沒有零用錢了」（You’re 38 Days from losing your allowance.）。他所指的「38天後」是什麼日子？答案或許是12月17日，也就是美國各州選舉人團正式投票選出川普擔任總統的日子，川普真正「回宮」宣示就職的時間則是要等到明年的明年1月20日。根據《華盛頓郵報》、《天空新聞》報導，小唐納川普一向主張終止對烏克蘭的援助，並強烈反對黨內支持軍援烏克蘭的派系，在川普上一任期內擔任國務卿的蓬培歐（Mike Pompeo）就曾力推軍援烏克蘭，如今卻被傳出踢出內閣名單當中，這就和小唐納川普支持將「新保守派與戰爭鷹派」排除於新政府外的立場接近。報導指出，川普過去就曾在賓州造勢活動上表示，澤倫斯基總能輕鬆獲得數百億美元的軍事援助，並稱其為「史上最偉大的推銷員」，《華盛頓郵報》甚至引述的消息人士稱川普在當選不久就和蒲亭通話，不過克里姆林宮則強烈否認此報導，大動作批評「這完全不屬實，是虛構和錯誤的訊息」，並稱目前尚無具體安排川普與蒲亭的通話。與此同時，俄烏戰場情勢並未降溫。週一，烏克蘭南部在俄軍的無人機攻擊中至少6人喪生，顯示俄烏局勢持續緊張。