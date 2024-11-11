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▲茵聲發文怒揭公關公司不給錢，宣告將走法律程序。（圖／茵聲IG）

▲對於吃人夠夠的廠商，茵聲放話會公事公辦。（圖／茵聲IG）

YouTuber團體「這群人」成員茵聲，這幾年除了拍片，還跨足戲劇和電影領域，平常也會在社群上和粉絲分享生活。沒想到今（11）日她在IG限動發文，透露最近接案時遇到合作方欠款，對方甚至還直接對她經紀人放話：「不會付款」，讓她忍不住爆氣：「欺人太甚，既然對方吃人夠夠，那就公事公辦！」茵聲在文中透露自己在9月底接了一個案子，透過公關公司洽談，案子完成後對方卻找各種理由不付錢，甚至還把發票直接退回她公司，態度相當差。她無奈表示，這種情況讓她大開眼界，「真的是欺人太甚，完全無法接受！」茵聲也藉這次經歷提醒同行朋友，接案時要特別注意付款方式，強調最好在開工前就收頭尾款，至少要先收到頭款，確保剪接、攝影、妝髮、場地等相關費用不會落空。她也強調，簽合約非常重要，這樣才不會辛苦做完案子卻被對方拖款或拒付。茵聲無奈表示這次欠款問題已經影響到公司同事，逼得他們得採取法律行動。她痛批對方的行為已經「欺負到夥伴頭上」，所以絕不妥協、決定「公事公辦」，也希望這件事能讓同樣是接案性質的人們，可以更注意避免吃虧。