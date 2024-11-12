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▲宋再臨（如圖）過去因和金素恩一同出演《我的完美新娘》而被點鴛鴦譜。（圖／JTBC《先熱情地打掃吧》劇照）

曾因出演《擁抱太陽的月亮》受到關注的南韓演員宋再臨，今（12）日被發現在住處身亡，享年39歲，讓粉絲相當錯愕。而宋再臨生前疑似曾因韓綜《我們結婚了》與演員金素恩傳出戀情，不過當時雙方經紀公司否認戀情，如今宋再臨的驟逝，也讓這段緋聞再沒機會官宣。綜合韓媒報導，宋再臨是在今天中午於城東區的住家被發現，當時已經明顯死亡，而根據業界人士消息指出，宋再臨的靈堂設在汝矣島聖母醫院殯儀館2號廳，告別式將在11月14日的中午12點舉行，種種消息都指向宋再臨離開人世已成定局，韓國演藝圈再少一名實力派演員，讓粉絲十分不捨。事實上，宋再臨在2014年時，因為參與韓國綜藝節目《我們結婚了》而與演員金素恩相識，兩人在節目中組成的「精靈CP」，更是讓他們人氣飆漲，後續兩人還一度傳出假戲真做，起因是宋再臨和金素恩都在IG上發布了相同的紅色玫瑰的照片，讓網友非常驚喜，不過雙方經紀公司矢口否認，更發出聲明表示：「兩人非常親近，經常保持聯繫」、「他們這次發布了相同的照片（玫瑰）應該是巧合。」僅管如此，宋再臨與金素恩仍毫不避諱的在2016年接演《我的完美新娘》，該劇講述現代婚姻生活的家庭故事，分析了結婚、同居、離婚、再婚等各種型態的婚姻模式和問題，而宋再臨和金素恩更是一同出演男女主角，圈了不少CP粉，只不過隨著宋再臨的離世，粉絲未來恐怕只能透過作品回味。生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》《Two Weeks》《我的完美新娘》《先熱情地打掃吧》《于氏王后》