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Aaron Boone確定續任紐約洋基總教練，近期日本投手佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，洋基隊被傳出可能也是對他有意的球隊之一。Boone在受訪時談到此事，他認為對方已在日本證明自己，並具備成為隊伍主力輪值投手的潛力，對於這位「特別的天才」來到大聯盟感到興奮。雖然洋基尚未就追求佐佐木一事進行隊內討論，但Boone希望球隊能參與這場爭奪戰，相信這位新星「是可成成為王牌投手的球員」。當被問及對佐佐木朗希挑戰大聯盟的想法時，Boone回答說：「他確實是一位很有才華的球員，他已經在日本留下了自己的印記、展現了自己獨特而特殊的天賦，有能力成為輪換陣容中的頂尖球員。」「我看過（佐佐木投球的）影片，我知道他能投出3位數的速球（時速破百mph）和很好的指叉球，他可以成為大聯盟的王牌投手和先發投手，」Boone對佐佐木朗希的天賦展現出很高的期待， 「在過去的幾年裡，我聽說了很多關於佐佐木朗希和山本由伸的事情，山本去年進入了MLB，現在輪到朗希了。」他還說，他對佐佐木的評價與洋基隊上賽季想要簽下的山本由伸處於同等水平。Boone相信佐佐木具備作為成為球隊主力投手的潛力，並透露自己幾年前曾偶遇過他。雖然尚未與隊內商討，但布恩希望球隊能參與這場「搶人大戰」，並說佐佐木的年齡及入札狀況與大谷翔平當年很相似。Boone透露洋基團隊內部尚未就此事進行討論，但他個人希望我能夠參與對佐佐木朗希的追求，「我幾年前就聽過他的名號，甚至還偶遇過他，他是那些投身大聯盟中的特別天才之一。」佐佐木朗希目前效力於日本職棒（NPB）千葉羅德海洋隊。他在2020年正式開始職業生涯開始後迅速吸引了廣泛的關注，他的驚人球速。他的直球速度能達到時速100 mph（約161公里/小時），甚至在2022年創下單場19次三振並連續投出13名打者的紀錄，成為當今最受矚目的年輕投手之一。佐佐木出身於岩手縣，從高中時期就已經展現出驚人的實力，高三時在全國高中棒球錦標賽（甲子園）投出160公里的速球。儘管由於2011年東日本大震災的影響，他的家鄉受創嚴重，佐佐木並未因此放棄棒球夢，而是在日本棒壇快速崛起。除了速球外，他還擁有犀利的變化球，讓他被稱為「令和怪物」。目前，佐佐木正計劃挑戰美國職棒大聯盟，並預計會受到多支球隊的青睞，特別是洛杉磯道奇隊等強隊。許多棒球專家認為，他有可能成為下一個在大聯盟取得成功的日本投手接班人。