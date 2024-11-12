狂歡購物節後要省錢！7-11今（12）日起LINE禮物中電子禮券有厚乳拿鐵、香鑽水果茶買一送一，可寄杯在APP裡一次兌換一杯；全家自11月13日起還有特大杯美式買2送2，APP隨買跨店取寄杯慢慢喝，今（12）日起則有循環杯限定優惠，免費租借環保杯即可享有特濃拿鐵、靜岡抹茶拿鐵半價優惠，一路喝到年底，天天都喝半價咖啡。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月13日起至11月18日
◾特大杯經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上各限量1萬組，每人限購1組，需12月12日前兌換
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月13日起至11月18日
◾特大杯經典美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上各限量1萬組，每人限購1組，需12月12日前兌換
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）