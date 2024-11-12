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▲「怪物狀元」Zion Williamson遭遇腿部傷勢，預計將缺席4-6週時間。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃紐奧良鵜鶘當家中鋒「怪物狀元」Zion Williamson，上週在球隊交手克里夫蘭騎士的比賽上，個人不慎遭遇左腿股二頭肌拉傷，隨後至今就並未出賽。，這無疑對鵜鶘隊的戰力會帶來影響，而Williamson生涯至今的出席率僅有47.5%，甚至不到50%，也意外受到關注。Zion Williamson是在2019年選秀會上以狀元之姿加盟鵜鶘，不過生涯至今個人大小傷病不斷，，今年季前特意控制體重，身材似乎是進到職業後的最佳狀態。無奈上週三在與騎士隊的比賽上，Williamson過程中一度因傷離開球場，儘管下半場回歸，終場繳出29分8籃板4助攻亮眼成績單，但之後就缺席與魔術之戰，而美媒《ESPN》名記者Shams Charania稍早也報導了Zion Williamson的最新傷病情況，他表示：「。他的具體復出時間還是要根據恢復情況，以及治療方式對他的腿部傷勢是否有效來決定。」「可以說鵜鶘球團對於Williamson具體的復出時間，也稱不上有十足的把握，」Shams Charania如此說到。本賽季迄今為止，，投籃命中率45.2%，三分球命中率則為33.3%。而根據統計，自從鵜鶘隊2019年選進Williamson以來，球隊一共打了400場常規賽，其中Williamson只出戰了當中的190場，出勤率僅有47.5%。