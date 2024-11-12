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▲行政執行署士林分署拍定違法越界捕撈或走私遭法院宣告沒收的3艘船舶，並以總價815萬元，拍定新北市汐止區兩層樓透天宅。（圖／行政執行署士林分署提供）

雙11購物熱潮，吸引許多業者紛紛祭出超低優惠增加買氣，法務部行政執行署也搭上這波購物熱潮，11日舉辦全國13分署首次「五打七安」聯合拍賣會，協助檢察機關將詐騙案等犯罪扣押物及沒收物變現，除有助於被害人受償也可打擊犯罪，今總拍定BMW等名車、土地、泰達幣、勞力士錶、船等，進帳金額2億756萬餘元。台北分署昨（11）日上午舉行的拍賣會，現場買氣旺，成果豐碩，成功拍賣詐團金主名下的Porsche及Mercedes-Benz豪車，及其他案件查扣逾百北海福座塔位使用權、逾萬瓶金門高粱酒、多家銀行的股票、阿里山烏龍茶等各項精美飾品等動產，皆順利拍定或賣出，總金額達603萬4060元。兩部車輛在現場數十組競標民眾熱烈喊價下，最後分別以170萬元及51萬元的高價拍賣。另外，北海福座骨灰位使用權一口氣拍定120個，金門高粱酒1萬3607瓶更是一掃而空，陽信及華泰商業銀行股份有限公司股票也接連順利拍定。其他分署在到場參與競標的民眾熱烈喊價下，也拍定許多矚目的物件，像新北分署以172萬元，拍定臺北地檢署偵辦詐欺案件查扣BMW車輛。臺中分署以167萬5,000元拍定臺中地檢署偵辦詐欺案件查扣的泰達幣57,186.515顆。另外，士林分署受連江地檢署囑託變價因違法越界捕撈或走私遭法院宣告沒收的3艘船舶，還有位於新北市汐止區堪農山莊兩層樓透天宅，也已總價815萬元，高於底價102萬元成功拍定。