我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國總統及國會大選仍在點票，但根據最新推算，共和黨在眾議院將贏得218個席位，取得眾議院控制權，意味著川普將贏來全面執政、連三贏（總統、參眾兩院）的局面。根據《國會山報》報導，本次眾議院改選435席，選舉預測機構「DECISION DESK HQ」數據預測，共和黨將贏得眾議院多數所需的218個席位，雖然失去部分議席，比如紐約州3位眾議員連任失敗，但成功在內布拉斯加州、加州等競爭激烈的部分選區保住議席更從關鍵搖擺州賓夕凡尼州的民主黨人手中奪下議席，包含共和黨的麥肯齊（Ryan Mackenzie）擊敗民主黨的懷爾德（Susan Wild）。美國上週舉行總統和參眾兩院改選，總統結果當天便出爐，由共和黨候選人川普當選，參議院席次隨後也揭曉，共和黨跨越50席的過半門檻，奪下參議院多數黨地位。在國會掌控多數，對執政成效至關重要，報導指出，過去2年，由於國會處於分裂中，拜登政府在通過立法方面收效甚微，國會甚至難以履行其最基本的職能，即提供維持政府開放所需的資金。