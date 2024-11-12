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日本職棒千葉羅德海洋新星佐佐木朗希透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，立即引發棒球界的關注。根據美國媒體《True Blue LA》記者Eric Stephen的報導，洛杉磯道奇隊目前各項條件方面都很吸引佐佐木，考慮的原因不純粹是金錢，他更重視環境。洛杉磯道奇隊已擁有大谷翔平等球星，投打戰力都相當完整，但在今年奪冠後，他們預計仍會在季後積極進行補強。其中，日本投手佐佐木朗希動向備受關注。道奇隊之前就曾關注過佐佐木，並且現在成為其潛在的轉隊候選之一。佐佐木本季在日本職棒表現出色，防禦率僅2.35、投出129次三振，儘管受傷歷史成為潛在風險，但仍受到多支球隊關注和爭搶。Stephen在文中表示，道奇隊在西海岸的地理位置、強大有競爭力的陣容、陣中有大谷翔平和山本由伸等日籍球員，以及一流的訓練機制，使這支球隊對佐佐木朗希極具吸引力。文中也指出，由於佐佐木只能簽一份小聯盟合約，他可能會更重視環境，而不是合約獎金。此外，Eric Stephen還指出，「如果佐佐木獲得新人王，或在成為自由球員（FA）前入選賽揚獎前3名，道奇隊將能獲得額外的首輪選秀權。」這意味著，除了除了用較低預算簽下高評價選手的財務優勢外，還能獲得另一項潛在的利益。佐佐木朗希目前效力於日本職棒（NPB）千葉羅德海洋隊。他在2020年正式開始職業生涯開始後迅速吸引了廣泛的關注，他的驚人球速。他的直球速度能達到時速100 mph（約161公里/小時），甚至在2022年創下單場19次三振並連續投出13名打者的紀錄，成為當今最受矚目的年輕投手之一。佐佐木出身於岩手縣，從高中時期就已經展現出驚人的實力，高三時在全國高中棒球錦標賽（甲子園）投出160公里的速球。儘管由於2011年東日本大震災的影響，他的家鄉受創嚴重，佐佐木並未因此放棄棒球夢，而是在日本棒壇快速崛起。除了速球外，他還擁有犀利的變化球，讓他被稱為「令和怪物」。目前，佐佐木正計劃挑戰美國職棒大聯盟，並預計會受到多支球隊的青睞，特別是洛杉磯道奇隊等強隊。許多棒球專家認為，他有可能成為下一個在大聯盟取得成功的日本投手接班人。