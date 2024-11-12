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台中59歲許先生日前返國後開始出現腹痛、腹瀉症狀，原以為只是腸胃炎，但服藥後腹瀉沒好轉，只好再掛急診，醫師將糞便送交檢驗科化驗，並採用快速核酸檢測套組分析後，1小時內就發現「阿米巴性痢疾」陽性反應，趕緊先投藥治療，隔天顯微鏡檢查也證實有阿米巴原蟲囊體，有效協助醫療團隊快速處置。亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師林佑達表示，「阿米巴性痢疾」是痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，一旦侵入宿主的腸壁組織，往往會引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢(腹瀉)或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。林佑達指出，該疾病可能導致如肝膿腫等嚴重併發症，甚至可能蔓延到肺部、腦部等其他器官，對患者健康帶來極大威脅，這種疾病在部分發展中國家尤為常見，傳統會以顯微鏡檢查糞便檢體，但往往需要1-2天較長時間，可能使患者病情加重，錯失早期治療機會。由於前述患者腹瀉時間超過一週，原本懷疑患者罹患細菌性結腸炎，先開立廣效抗生素治療，然而症狀並未改善反而加重，急診檢查資料也顯示他的白血球指數顯著升高，並伴隨有低鈉、低鉀的電解質失衡，因此決定使用「腸胃道病原體多標的」核酸檢測套組分子檢測分析，果然不到1小時就發現阿米巴性痢疾陽性反應。檢驗科組長周雍哲表示，傳統顯微鏡檢查是診斷腸道感染的重要工具，但其操作繁瑣且敏感度低，可能導致診斷耗時，若透過「多重聚合酶連鎖反應」的檢驗分析技術，能夠同時快速檢測多種腸道病原體，包括細菌(如沙門氏菌、大腸桿菌)、病毒(如諾羅病毒、腺病毒、輪狀病毒)以及寄生蟲(如痢疾阿米巴、梨行鞭毛蟲)等22種病原體，也可大幅提高治療效率。林佑達也強調，證實陽性檢驗結果後，醫療團隊立即調整治療方式，給予患者抗阿米巴藥物治療，患者症狀逐漸緩解，腹痛與腹瀉在後續幾天內也明顯改善，降低併發症風險，並顯著改善患者的預後，他也提醒，如有症狀或檢驗陽性者，務必即早就醫治療，以免持續感染他人，平時則注意飲食及手部衛生，要吃熟食及喝煮沸的水，以及避免口對肛門的接觸行為，降低感染風險。