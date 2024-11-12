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外媒《路透社》引述消息人士指出，美國總統當選人川普已選擇參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿一職，這位出生於佛羅里達州的政治家，有望成為首位擔任美國最高外交層級官員的拉丁裔美國人。報導指出，盧比歐可說是川普國務卿候選名單上「最鷹」的人，還曾是與范斯（JD Vance）競爭副總統的大熱門，多年來一直主張對美國的地緣政治敵人（包括中國、伊朗和古巴）採取強硬的外交政策。當前的國際局勢顯示，川普新政府將面臨一個比他第一任期時，更加動盪和危險的世界，烏克蘭和中東戰爭越演越烈，中國與美國的敵人－俄羅斯和伊朗的結盟關係日益緊密。報導提到，烏克蘭危機將成為盧比歐的首要議題（若出任國務卿），他曾在近期受訪時說過，烏克蘭需要尋求與俄羅斯的談判，而不是專注於收復失土，他也是今年4月投票反對通過針對烏克蘭950億美元軍援計劃的15名共和黨參議員之一：「我不是站在俄羅斯那一邊，但不幸的現實是，烏克蘭戰爭的結束方式，就是透過談判解決。」報導也分析，盧比歐出任國務卿一事，還有個原因在於，過去拉美裔人通常以壓倒性票數支持民主黨，但現在已有越來越多拉丁裔選民改投共和黨，出身古巴裔家庭的盧比歐，也有助於川普鞏固、拉攏拉丁裔。《CNN》也引述消息人士，證實這項消息，但強調在正式宣布前，川普仍有可能改變主意。